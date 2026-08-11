Freigeben eines Microsoft Teams-Kalenders

Wenn Sie Microsoft Teams für die Zusammenarbeit und Kommunikation verwenden, haben Sie sich vielleicht über die Funktion Kalenderfreigabe gewundert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Kalender in Microsoft Teams verwenden können.

Zugriff auf den Kalender in Microsoft Teams

Um auf den Kalender zuzugreifen, öffnen Sie einfach Microsoft Teams und navigieren Sie zur linken Seitenleiste.

Dort finden Sie die Registerkarte "Kalender" neben "Chat", "Teams" und "Anrufe". Klicken Sie darauf und Sie werden zu Ihrem persönlichen Kalender weitergeleitet.

Eine Besprechung planen

Sobald Sie sich auf der Kalenderseite befinden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Besprechung". Geben Sie die erforderlichen Details ein, z. B. den Titel der Besprechung, das Datum, die Uhrzeit und die Teilnehmer.

Microsoft Teams sendet automatisch Einladungen an die Teilnehmer, und diese erhalten Benachrichtigungen in ihren jeweiligen Kalendern.

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Gemeinsame Nutzung Ihres Kalenders

Die Freigabe Ihres Kalenders für Ihr Team ist ein Kinderspiel.

Klicken Sie auf der Kalenderseite auf "Freigeben" in der oberen rechten Ecke. Sie können wählen, ob Sie Ihren Kalender für bestimmte Personen oder für das gesamte Team freigeben möchten. So ist sichergestellt, dass jeder über Ihren Zeitplan und Ihre Verfügbarkeit auf dem Laufenden bleibt.

Manager-Zugriff auf Ihren Kalender

Microsoft Teams bietet verschiedene Datenschutzeinstellungen, mit denen Sie steuern können, wer Ihren Kalender sehen kann.

Standardmäßig hat Ihr Manager in den meisten Unternehmen Zugriff auf Ihren Kalender, aber Sie können diese Einstellungen an Ihre Präferenzen anpassen.

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Verbesserung der Terminplanung mit Doodle

Der Kalender von Microsoft Teams ist zwar ein großartiges Tool für die Planung innerhalb der Plattform, aber Sie können Ihre Planungsmöglichkeiten durch die Integration von Doodle noch verbessern.

Doodle ist eine leistungsstarke Online-Planungslösung, die den Prozess der Suche nach den besten Besprechungszeiten rationalisiert, insbesondere wenn mehrere Teilnehmer in verschiedenen Zeitzonen teilnehmen.

Die nahtlose Integration von Doodle

Doodle lässt sich nahtlos in Microsoft Teams integrieren und bietet so eine umfassende Lösung für die Terminplanung.

Durch die Verbindung Ihres Doodle-Kontos mit Microsoft Teams können Sie ganz einfach Besprechungen außerhalb Ihres Unternehmens und mit externen Kunden planen und so sicherstellen, dass der gesamte Prozess reibungslos und effizient verläuft.