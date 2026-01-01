माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कैलेंडर कैसे साझा करें

यदि आप सहयोग और संचार के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में सोच चुके होंगे। कैलेंडर साझाकरण फ़ीचर। हम आपको बताएँगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपने कैलेंडर का उपयोग कैसे करें।

मीटिंग बनाएँ एक मुफ़्त Doodle खाते से मिनटों में अपनी अगली वर्चुअल मीटिंग सेट करें।

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कैलेंडर तक पहुँच

कैलेंडर तक पहुँचने के लिए, बस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खोलें और बाईं ओर के साइडबार में जाएँ।

आपको "Calendar", "Chat," और "Teams" के बगल में "Calls." टैब मिलेगा। उस पर क्लिक करें, और आप अपने व्यक्तिगत कैलेंडर पर पहुंच जाएंगे।

बैठक निर्धारित करना

एक बार जब आप कैलेंडर पृष्ठ पर हों, तो "New Meeting" बटन पर क्लिक करें। बैठक का शीर्षक, तिथि, समय और प्रतिभागी जैसे आवश्यक विवरण भरें।

Microsoft Teams स्वचालित रूप से प्रतिभागियों को निमंत्रण भेजेगा, और उन्हें अपने-अपने कैलेंडर में सूचनाएं मिलेंगी।

अपना कैलेंडर साझा करना

अपना कैलेंडर अपनी टीम के साथ साझा करना बेहद आसान है।

कैलेंडर पृष्ठ पर, ऊपरी दाएं कोने में "Share" पर क्लिक करें। आप अपने कैलेंडर को विशिष्ट व्यक्तियों या पूरी टीम के साथ साझा करने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई आपके शेड्यूल और उपलब्धता से अपडेट रहे।

आपके कैलेंडर तक प्रबंधक की पहुँच

Microsoft Teams विभिन्न गोपनीयता सेटिंग्स प्रदान करता है, जिससे आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आपका कैलेंडर कौन देख सकता है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, अधिकांश संगठनों में आपके प्रबंधक को आपके कैलेंडर तक पहुंच प्राप्त होगी, लेकिन आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इन सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं।

Doodle के साथ शेड्यूलिंग को बेहतर बनाना

हालाँकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का कैलेंडर प्लेटफ़ॉर्म के भीतर शेड्यूलिंग के लिए एक बेहतरीन टूल है, आप Doodle को एकीकृत करके अपनी शेड्यूलिंग क्षमताओं को और भी बेहतर बना सकते हैं।

Doodle एक शक्तिशाली ऑनलाइन शेड्यूलिंग समाधान है जो सर्वोत्तम बैठक समय खोजने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, विशेष रूप से जब विभिन्न समय क्षेत्रों में कई प्रतिभागियों के साथ काम करना हो।

अपना कैलेंडर साझा करें एक मुफ्त Doodle खाता बनाएँ और मिनटों में अपना कैलेंडर साझा करें

Doodle का सहज एकीकरण

Doodle निर्बाध रूप से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ एकीकृत होता है, जो एक व्यापक शेड्यूलिंग समाधान प्रदान करता है।

अपने Doodle खाते को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से जोड़कर, आप आसानी से अपने संगठन के बाहर और बाहरी ग्राहकों के साथ बैठकें निर्धारित कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रक्रिया सुचारू और कुशल हो।