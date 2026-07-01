Så här delar du en Microsoft Teams-kalender

Om du använder Microsoft Teams för samarbete och kommunikation har du kanske undrat över dess delning av kalendrar funktion. Vi visar dig hur du använder din kalender i Microsoft Teams.

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Så här öppnar du kalendern i Microsoft Teams

För att komma åt kalendern öppnar du helt enkelt Microsoft Teams och går till vänsterpanelen.

Du hittar fliken ”Kalender” bredvid ”Chatt”, ”Team” och ”Samtal”. Klicka på den så kommer du till din personliga kalender.

Boka ett möte

När du är på kalendersidan klickar du på knappen ”Nytt möte”. Fyll i nödvändiga uppgifter, såsom mötets titel, datum, tid och deltagare.

Microsoft Teams skickar automatiskt inbjudningar till deltagarna, och de kommer att få aviseringar i sina respektive kalendrar.

Dela din kalender

Det är hur enkelt som helst att dela din kalender med ditt team.

På kalendersidan klickar du på ”Dela” i det övre högra hörnet. Du kan välja att dela din kalender med enskilda personer eller med hela teamet. På så sätt ser du till att alla håller sig uppdaterade om ditt schema och din tillgänglighet.

Chefens åtkomst till din kalender

Microsoft Teams erbjuder olika sekretessinställningar som gör att du kan styra vem som kan se din kalender.

I de flesta organisationer har din chef som standard tillgång till din kalender, men du kan ändra dessa inställningar för att anpassa dem efter dina önskemål.

Förbättra schemaläggningen med Doodle

Även om kalendern i Microsoft Teams är ett utmärkt verktyg för att planera möten direkt i plattformen kan du effektivisera din planering ytterligare genom att integrera Doodle.

Doodle är en kraftfull onlinebaserad schemaläggningslösning som förenklar arbetet med att hitta de bästa mötes tiderna, särskilt när man har att göra med flera deltagare i olika tidszoner.

Dela din kalender Skapa ett gratis Doodle-konto och dela din kalender på några minuter

Doodles sömlösa integration

Doodle integreras smidigt med Microsoft Teams och erbjuder en heltäckande lösning för schemaläggning.

Genom att koppla ihop ditt Doodle-konto med Microsoft Teams kan du enkelt boka möten utanför din organisation och med externa kunder, vilket gör att hela processen blir smidig och effektiv.