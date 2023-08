Come condividere un calendario di Microsoft Teams

Se utilizzate Microsoft Teams per la collaborazione e la comunicazione, potreste esservi chiesti come funziona la funzione condivisione del calendario. Vi spieghiamo come utilizzare il vostro calendario in Microsoft Teams.

Accesso al calendario in Microsoft Teams

Per accedere al calendario, basta aprire Microsoft Teams e navigare nella barra laterale di sinistra.

Troverete la scheda "Calendario" accanto a "Chat", "Teams" e "Chiamate". Facendo clic su di essa, si accede al calendario personale.

Programmare una riunione

Una volta entrati nella pagina del calendario, fate clic sul pulsante "Nuova riunione". Inserite i dettagli necessari, come il titolo della riunione, la data, l'ora e i partecipanti.

Microsoft Teams invierà automaticamente gli inviti ai partecipanti, che riceveranno le notifiche nei rispettivi calendari.

Condivisione del calendario

Condividere il calendario con il team è un gioco da ragazzi.

Nella pagina del calendario, fare clic su "Condividi" nell'angolo in alto a destra. È possibile scegliere di condividere il calendario con persone specifiche o con un intero team. In questo modo tutti saranno aggiornati sui vostri impegni e sulla vostra disponibilità.

Accesso del manager al calendario

Microsoft Teams offre diverse impostazioni di privacy che consentono di controllare chi può visualizzare il calendario.

Per impostazione predefinita, nella maggior parte delle organizzazioni il vostro manager avrà accesso al vostro calendario, ma potete regolare queste impostazioni per adattarle alle vostre preferenze.

Migliorare la pianificazione con Doodle

Sebbene il calendario di Microsoft Teams sia un ottimo strumento per la pianificazione all'interno della piattaforma, è possibile potenziare le capacità di pianificazione integrando Doodle.

Doodle è una potente soluzione di pianificazione online che semplifica il processo di ricerca degli orari migliori per le riunioni, soprattutto quando si tratta di più partecipanti con fusi orari diversi.

Integrazione perfetta di Doodle

Doodle si integra perfettamente con Microsoft Teams, offrendo una soluzione di pianificazione completa.

Collegando l'account Doodle a Microsoft Teams, è possibile programmare facilmente riunioni al di fuori dell'organizzazione e con clienti esterni, assicurando che l'intero processo sia fluido ed efficiente.