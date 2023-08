Sådan deler du en Microsoft Teams-kalender

Hvis du bruger Microsoft Teams til samarbejde og kommunikation, har du måske undret dig over funktionen kalenderdeling. Vi guider dig igennem, hvordan du bruger din kalender i Microsoft Teams.

Adgang til kalenderen i Microsoft Teams

For at få adgang til kalenderen skal du blot åbne Microsoft Teams og navigere til venstre sidepanel.

Du finder fanen "Kalender" ved siden af "Chat", "Teams" og "Opkald". Klik på den, og du vil blive ført til din personlige kalender.

Planlægning af et møde

Når du er på kalendersiden, skal du klikke på knappen "Nyt møde". Udfyld de nødvendige detaljer som mødets titel, dato, tid og deltagere.

Microsoft Teams vil automatisk sende invitationer til deltagerne, og de vil modtage notifikationer i deres respektive kalendere.

Deling af din kalender

Det er en leg at dele din kalender med dit team.

Klik på "Del" i øverste højre hjørne på kalendersiden. Du kan vælge at dele din kalender med bestemte personer eller et helt team. Det sikrer, at alle holder sig ajour med din tidsplan og tilgængelighed.

Lederadgang til din kalender

Microsoft Teams tilbyder forskellige privatlivsindstillinger, så du kan styre, hvem der kan se din kalender.

Som standard vil din leder have adgang til din kalender i de fleste organisationer, men du kan justere disse indstillinger for at skræddersy dem til dine præferencer.

Forbedring af planlægningen med Doodle

Mens Microsoft Teams' kalender er et fantastisk værktøj til planlægning inden for platformen, kan du supercharge dine planlægningsfunktioner ved at integrere Doodle.

Doodle er en kraftfuld online planlægningsløsning, der strømliner processen med at finde de bedste mødetidspunkter, især når man har at gøre med flere deltagere på tværs af forskellige tidszoner.

Doodles problemfri integration

Doodle integreres problemfrit med Microsoft Teams og tilbyder en omfattende planlægningsløsning.

Ved at forbinde din Doodle-konto med Microsoft Teams kan du nemt planlægge møder uden for din organisation og med eksterne kunder, hvilket sikrer, at hele processen er smidig og effektiv.