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Jak założyć konto w serwisie Calendly

Czas czytania: 2 minut
Franchesca Tan
Franchesca Tan

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Doodle v Calendly

Calendly to narzędzie ułatwiające planowanie spotkań. W tym przewodniku przedstawiono podstawowe kroki niezbędne do rozpoczęcia korzystania z serwisu.

Krok 1: Załóż konto w serwisie Calendly

Na początek wejdź na stronę Strona internetowa Calendly. Możesz zarejestrować się, korzystając z konta Google lub Microsoft albo podając adres e-mail. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą adresu e-mail, może być konieczne zweryfikowanie konta za pomocą wiadomości e-mail z linkiem potwierdzającym.

Kliknij link weryfikacyjny wysłany na Twoją skrzynkę odbiorczą, a będziesz mógł kontynuować. Po połączeniu konta Google możesz w prosty sposób zsynchronizować swój kalendarz w ustawieniach, aby uniknąć podwójnych rezerwacji.

Krok 2: Konfiguracja dostępności

Po skonfigurowaniu konta kolejnym krokiem jest określenie, kiedy jesteś dostępny na spotkania. W sekcji „Dostępność” na pulpicie nawigacyjnym Calendly możesz wybrać konkretne dni i godziny, w których jesteś dostępny. Dzięki temu Calendly będzie proponować terminy spotkań wyłącznie w tych godzinach.

Calendly umożliwia również dodanie czasu buforowego, jeśli wolisz robić przerwy między spotkaniami. Ta funkcja gwarantuje, że będziesz mieć wystarczająco dużo czasu między spotkaniami, nie czując się przy tym pospieszany.

Krok 3: Dostosuj swój link do serwisu Calendly

Spersonalizowanie linku do serwisu Calendly ułatwia innym umawianie się z Tobą na spotkania. Aby to zrobić, przejdź do ustawień konta i utwórz niestandardowy adres URL, który odzwierciedla Twoje imię i nazwisko lub nazwę firmy. Skorzystaj z okazji, aby upewnić się, że Twój profil jest aktualny – podaj swoje imię i nazwisko, dodaj zdjęcie profilowe oraz wszelkie inne istotne informacje.

Calendly umożliwia również konfigurowanie różnych typów spotkań, takich jak sesje trwające 15 lub 30 minut, które można dostosować do własnych potrzeb. Ta elastyczność pozwala na bardziej efektywne zarządzanie czasem oraz dostosowanie długości spotkań do rodzaju rozmowy.

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