Så här skapar du ett Calendly-konto

Calendly är ett verktyg som underlättar mötesbokningen. Den här guiden går igenom de viktigaste stegen för att komma igång.

Steg 1: Skapa ett Calendly-konto

För att komma igång, gå till Calendlys webbplats . Du kan registrera dig med ditt Google- eller Microsoft-konto eller med din e-postadress. Om du väljer att registrera dig med en e-postadress kan du behöva verifiera ditt konto via ett bekräftelsemeddelande.

Klicka på verifieringslänken som skickats till din inkorg så kan du fortsätta. När du kopplar ihop ett Google-konto kan du enkelt synkronisera din kalender i inställningarna för att undvika dubbelbokningar.

Steg 2: Ställa in din tillgänglighet

När du har skapat ditt konto är nästa steg att ange när du är tillgänglig för möten. I avsnittet ”Tillgänglighet” på din Calendly-instrumentpanel kan du välja de specifika dagar och tider då du är tillgänglig. På så sätt säkerställer du att Calendly endast föreslår mötesintervaller under dessa tider.

Med Calendly kan du också lägga till buffertider om du vill ha pauser mellan mötena. Den här funktionen ser till att du har tillräckligt med tid mellan mötena utan att känna dig stressad.

Steg 3: Anpassa din Calendly-länk

Genom att anpassa din Calendly-länk blir det enklare för andra att boka möten med dig. För att göra detta går du till dina kontoinställningar och skapar en anpassad URL som speglar ditt namn eller ditt företag. När du är där bör du se till att din profil är uppdaterad med ditt namn, din profilbild och eventuella andra relevanta uppgifter.

Med Calendly kan du också ställa in olika typer av möten, till exempel möten på 15 eller 30 minuter, som du kan anpassa efter dina behov. Denna flexibilitet gör att du kan hantera din tid mer effektivt och anpassa möteslängden efter typen av möte.

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