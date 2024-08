Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan oprettesen Calendly-konto

Her er vores guide til at oprette en konto i appen Calendly, der administrerer aftaler.

Trin et: Start din kontoopsætning

På Calendly-webstedet skal du klikke på "Sign Up" (Tilmeld dig) øverst til højre i hjørnet.

Trin to: Indtast dine oplysninger

Du kan enten tilføje din e-mail og klikke på "Sign up" eller bruge knapperne fra Google og Microsoft, som automatisk kan hente dine oplysninger, hvis du har en konto hos dem.

Hvis du tilføjer din e-mailadresse, skal du vælge en adgangskode.

Tredje trin: Opret din URL og indstil din tidszone

Beslut dig for, hvad du vil have din Calendly-URL, eller accepter den standard-URL, der genereres automatisk.

Tidszonen vil som standard være der, hvor du befinder dig, men hvis du vil ændre den, skal du klikke på den lille pil til højre og vælge den ønskede zone.

Klik på "Fortsæt"

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Trin fire: Tilslut din kalender

Hvis du har tilmeldt dig Google eller Microsoft, vil din kalender automatisk blive tilsluttet. Men hvis du ikke har det, kan du forbinde den nu eller klikke på "Konfigurer senere".

Trin fem: Indstil din tilgængelighed

Beslut dig for, hvornår du vil være tilgængelig. Vælg de dage og tidspunkter, hvor folk kan bestille tid hos dig.

Du vil også blive bedt om at vælge dit erhverv, inden du afslutter.

Hvis du leder efter en enklere proces til at begynde at planlægge hurtigt, bør du prøve Doodle. Vores tilmeldingsproces tager kun et par klik, og din konto vil være klar til at planlægge tid med hvem som helst - lige fra en enkeltperson til et gruppemøde med tusindvis af personer.

Lad ikke planlægningen stoppe din produktivitet