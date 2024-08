Pruébelo gratis No se requiere tarjeta de crédito

Cómo crearuna cuenta de Calendly

Esta es nuestra guía para crear una cuenta en la aplicación de gestión de citas Calendly.

Primer paso: Inicia la configuración de tu cuenta

En el sitio web de Calendly, haz clic en "Registrarse" en la esquina superior derecha.

Segundo paso: Introduce tus datos

Añade tu dirección de correo electrónico y haz clic en "Registrarse" o utiliza los botones de Google y Microsoft, que pueden obtener tus datos automáticamente si tienes una cuenta con ellos.

Si añades tu dirección de correo electrónico, tendrás que elegir una contraseña.

Paso tres: Crea tu URL y establece tu zona horaria

Decide cuál quieres que sea tu URL de Calendly o acepta la que se genera automáticamente por defecto.

La zona horaria por defecto será la de donde estés pero si quieres cambiarla haz clic en la flechita de la derecha y elige la zona que quieras.

Haz clic en "Continuar".

Paso cuatro: Conecte su calendario

Si te has registrado con Google o Microsoft, tu calendario se conectará automáticamente. Sin embargo, si no lo has hecho, puedes conectarlo ahora o hacer clic en "Configurar más tarde".

Paso cinco: Establece tu disponibilidad

Decide cuándo quieres estar disponible. Elige los días y las horas en que la gente puede reservar tiempo contigo.

También se te pedirá que elijas tu profesión antes de terminar.

