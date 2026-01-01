Calendly एक ऐसा उपकरण है जो मीटिंग शेड्यूलिंग को सरल बनाता है। यह गाइड आपको आरंभ करने के लिए आवश्यक चरणों से परिचित कराएगी।

चरण 1: Calendly खाते के लिए साइन अप करें

शुरू करने के लिए, पर जाएँ कैलेन्डली वेबसाइट आप अपने Google या Microsoft खाते या ईमेल पते का उपयोग करके साइन अप कर सकते हैं। यदि आप ईमेल से साइन अप करते हैं, तो आपको पुष्टिकरण ईमेल के माध्यम से अपना खाता सत्यापित करना पड़ सकता है।

अपने इनबॉक्स में भेजे गए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें, और आप आगे बढ़ सकते हैं। Google खाते को कनेक्ट करते समय, आप सेटिंग्स में आसानी से अपना कैलेंडर सिंक कर सकते हैं ताकि दोहरी बुकिंग से बचा जा सके।

चरण 2: अपनी उपलब्धता सेट करना

एक बार जब आप अपना खाता सेट कर लेते हैं, तो अगला कदम यह निर्धारित करना है कि आप बैठकों के लिए कब उपलब्ध हैं। अपने Calendly डैशबोर्ड के "उपलब्धता" अनुभाग में, आप वे विशिष्ट दिन और समय चुन सकते हैं जब आप उपलब्ध हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि Calendly केवल उन्हीं समयों के दौरान मीटिंग स्लॉट प्रदान करे।

Calendly आपको बैठकों के बीच ब्रेक लेना पसंद होने पर बफ़र समय जोड़ने की सुविधा भी देता है। यह सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि आपकी नियुक्तियों के बीच पर्याप्त समय हो और आप जल्दबाजी महसूस न करें।

चरण 3: अपने कैलेंडली लिंक को अनुकूलित करें

अपने Calendly लिंक को व्यक्तिगत बनाने से दूसरों के लिए आपके साथ शेड्यूल करना आसान हो जाता है। ऐसा करने के लिए, अपनी खाता सेटिंग्स में जाएँ और एक कस्टम URL बनाएँ जो आपके नाम या व्यवसाय को दर्शाता हो। वहीं, सुनिश्चित करें कि आपका प्रोफ़ाइल आपके नाम, प्रोफ़ाइल चित्र और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ अपडेटेड हो।

Calendly आपको 15 मिनट या 30 मिनट के सत्र जैसी विभिन्न मीटिंग प्रकार स्थापित करने की सुविधा भी देता है, जिन्हें आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। यह लचीलापन आपको अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और सहभागिता के प्रकार के अनुसार मीटिंग की अवधि को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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यदि आप जल्दी से शेड्यूलिंग शुरू करने के लिए एक सरल प्रक्रिया की तलाश में हैं, तो Doodle आज़माएँ। हमारी साइन-अप प्रक्रिया में केवल कुछ ही क्लिक लगते हैं, और आपका खाता किसी के साथ भी समय निर्धारित करने के लिए तैयार हो जाएगा—एक-एक से लेकर हज़ारों लोगों के साथ समूह बैठक तक।