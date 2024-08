Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como configuraruma conta do Calendly

Este é o nosso guia para criar uma conta no aplicativo de gerenciamento de compromissos, Calendly.

Etapa um: Iniciar a configuração de sua conta

No site do Calendly, clique em "Sign Up" (Registre-se) no canto superior direito.

Segunda etapa: Insira seus dados

Adicione seu e-mail e clique em "Sign up" (Inscrever-se) ou use os botões do Google e da Microsoft, que podem obter seus dados automaticamente se você tiver uma conta com eles.

Se você adicionar seu e-mail, precisará escolher uma senha.

Terceira etapa: Crie seu URL e defina seu fuso horário

Decida qual URL você deseja para o Calendly ou aceite o URL padrão gerado automaticamente.

O fuso horário será padronizado para o local onde você está, mas, se quiser alterá-lo, clique na pequena seta à direita e escolha o fuso desejado.

Clique em "Continue" (Continuar)

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Quarta etapa: Conecte seu calendário

Se você se inscreveu no Google ou na Microsoft, seu calendário será conectado automaticamente. No entanto, se não tiver feito isso, você pode conectá-lo agora ou clicar em "Set up later" (Configurar mais tarde).

Etapa cinco: Defina sua disponibilidade

Decida quando você quer estar disponível. Escolha os dias e horários em que as pessoas podem reservar um horário com você.

Você também será solicitado a escolher sua profissão antes de terminar.

Se estiver procurando um processo mais simples para começar a agendar rapidamente, experimente o Doodle. Nosso processo de inscrição leva apenas alguns cliques e sua conta estará pronta para agendar horários com qualquer pessoa - desde uma reunião individual até uma reunião em grupo com milhares de pessoas.

Não deixe que a programação interrompa sua produtividade