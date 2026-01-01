Jak umówić się na spotkanie za pomocą GoToMeeting

Umówienie się na spotkanie online jest proste. Oto jak założyć konto i utworzyć spotkanie w serwisie GoToMeeting.

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Zarejestruj się w GoToMeeting

Zacznij od założenia konta w serwisie GoToMeeting. Możesz to łatwo zrobić, odwiedzając stronę internetową serwisu i klikając przycisk „Zarejestruj się”. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby utworzyć konto.

Po pomyślnym zarejestrowaniu się zaloguj się na swoje nowe konto GoToMeeting, używając swoich danych logowania.

Umów się na spotkanie

Po zalogowaniu się pojawi się opcja „Zaplanuj spotkanie”. Kliknij ją, aby rozpocząć konfigurację spotkania.

Zostaniesz poproszony o podanie szczegółów dotyczących spotkania, w tym tytułu, daty i godziny. Możesz również dodać opis oraz wybrać preferowane ustawienia

Zaproś uczestników

Po skonfigurowaniu spotkania możesz zaprosić uczestników, wpisując ich adresy e-mail. GoToMeeting wyśle im zaproszenie e-mailowe zawierające link umożliwiający dołączenie do spotkania.

Po przejrzeniu i potwierdzeniu szczegółów spotkania kliknij „Zapisz”. Gdy nadejdzie wyznaczona godzina, możesz rozpocząć spotkanie jako gospodarz.

Jeśli szukasz jeszcze bardziej usprawnionego sposobu na planowanie spotkań, rozważ skorzystanie z serwisu Doodle.

Doodle to świetna alternatywa, która ułatwia proces rezerwacji terminów. Dzięki Doodle możesz z łatwością ustawić dostępność , udostępniaj swój kalendarz i organizuj spotkania bez zbędnych kłopotów.

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