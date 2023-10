Sådan planlægger du et møde med GoToMeeting

Det er nemt at planlægge et onlinemøde. Se her, hvordan du opretter en konto og opretter et møde med GoToMeeting.

Tilmeld dig GoToMeeting

Start med at tilmelde dig en GoToMeeting-konto. Det kan du nemt gøre ved at besøge deres hjemmeside og klikke på knappen "Sign Up". Følg anvisningerne for at oprette din konto.

Når du har tilmeldt dig, skal du logge ind på din nye GoToMeeting-konto med dine legitimationsoplysninger.

Planlæg et møde

Når du er logget ind, vil du se muligheden for at "Planlægge et møde". Klik på den for at begynde at sætte dit møde op.

Du vil blive bedt om at angive detaljer for dit møde, herunder titel, dato og klokkeslæt. Du kan også tilføje en beskrivelse og vælge dine foretrukne indstillinger

Inviter deltagere

Når du har konfigureret dit møde, kan du invitere deltagere ved at indtaste deres e-mailadresser. GoToMeeting sender dem en e-mailinvitation med et link til at deltage i mødet.

Når du har gennemgået og bekræftet dine mødedetaljer, skal du klikke på "Gem". Du kan starte mødet som vært, når det planlagte tidspunkt indtræffer.

Hvis du er på udkig efter en endnu mere strømlinet planlægningsoplevelse, kan du overveje at bruge Doodle.

Doodle er et fantastisk alternativ, der forenkler processen med at booke aftaler. Med Doodle kan du nemt indstille tilgængelighed, dele din kalender og koordinere møder uden besvær.

Giv Doodle en chance, og du vil opdage en brugervenlig og effektiv måde at planlægge dine møder på. Det er et kraftfuldt værktøj, der kan spare dig tid og gøre din planlægningsproces mere bekvem.