Comment planifier une réunion avec GoToMeeting

Il est facile de planifier une réunion en ligne. Voici comment ouvrir un compte et créer une réunion avec GoToMeeting.

S'inscrire à GoToMeeting

Commencez par ouvrir un compte GoToMeeting. Vous pouvez facilement le faire en visitant leur site web et en cliquant sur le bouton "S'inscrire". Suivez les instructions pour créer votre compte.

Une fois que vous vous êtes inscrit, connectez-vous à votre nouveau compte GoToMeeting à l'aide de vos informations d'identification.

Planifier une réunion

Une fois connecté, vous verrez l'option "Programmer une réunion". Cliquez dessus pour commencer à organiser votre réunion.

Vous serez invité à fournir les détails de votre réunion, notamment le titre, la date et l'heure. Vous pouvez également ajouter une description et choisir vos paramètres préférés

Inviter les participants

Après avoir configuré votre réunion, vous pouvez inviter les participants en saisissant leur adresse électronique. GoToMeeting leur enverra une invitation par courriel avec un lien pour rejoindre la réunion.

Une fois que vous avez vérifié et confirmé les détails de la réunion, cliquez sur "Enregistrer". Vous pouvez démarrer la réunion en tant qu'hôte à l'heure prévue.

