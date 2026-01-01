Cómo programar una reunión con GoToMeeting

Programar una reunión en línea es fácil. A continuación se explica cómo configurar una cuenta y crear una reunión con GoToMeeting.

Regístrese en GoToMeeting

Para empezar, regístrese en GoToMeeting. Puedes hacerlo fácilmente visitando su sitio web y haciendo clic en el botón "Registrarse". Sigue las instrucciones para crear tu cuenta.

Una vez que se haya registrado, inicie sesión en su nueva cuenta de GoToMeeting con sus credenciales.

Crea un Doodle

Programar una reunión

Una vez que haya iniciado sesión, verá la opción "Programar una reunión". Haz clic en ella para empezar a organizar tu reunión.

Se le pedirá que proporcione detalles para su reunión, incluyendo el título, la fecha y la hora. También puedes añadir una descripción y elegir la configuración que prefieras

Invitar participantes

Una vez configurada la reunión, puede invitar a los participantes introduciendo sus direcciones de correo electrónico. GoToMeeting les enviará una invitación por correo electrónico con un enlace para unirse a la reunión.

Crea un Doodle

Una vez que haya revisado y confirmado los detalles de la reunión, haga clic en "Guardar". Podrá iniciar la reunión como anfitrión cuando llegue la hora programada.

Si buscas una experiencia de programación aún más ágil, considera el uso de Doodle.

Doodle es una alternativa fantástica que simplifica el proceso de reserva de citas. Con Doodle, puedes establecer fácilmente disponibilidad, compartir tu calendario y coordinar reuniones sin complicaciones.

Dale una oportunidad a Doodle y descubrirás una forma fácil y eficaz de programar tus reuniones. Es una potente herramienta que puede ahorrarte tiempo y hacer que tu proceso de programación sea más cómodo.