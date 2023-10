Como agendar uma reunião com o GoToMeeting

Agendar uma reunião on-line é fácil. Veja a seguir como configurar uma conta e criar uma reunião com o GoToMeeting.

Registre-se no GoToMeeting

Comece inscrevendo-se em uma conta do GoToMeeting. Você pode fazer isso facilmente visitando o site da empresa e clicando no botão "Sign Up" (Inscreva-se). Siga as instruções para criar sua conta.

Depois de se inscrever com sucesso, faça login na sua nova conta do GoToMeeting usando suas credenciais.

Agendar uma reunião

Quando estiver conectado, você verá a opção "Schedule a Meeting" (Agendar uma reunião). Clique nela para começar a preparar sua reunião.

Você será solicitado a fornecer detalhes para a reunião, inclusive o título, a data e a hora. Você também pode adicionar uma descrição e escolher suas configurações preferidas

Convidar participantes

Depois de configurar a reunião, você pode convidar os participantes inserindo seus endereços de e-mail. O GoToMeeting enviará a eles um convite por e-mail com um link para participar da reunião.

Depois de revisar e confirmar os detalhes da reunião, clique em "Salvar". Você pode iniciar a reunião como anfitrião quando chegar o horário programado.

Se estiver procurando uma experiência de agendamento ainda mais simplificada, considere usar o Doodle.

O Doodle é uma alternativa fantástica que simplifica o processo de agendamento de compromissos. Com o Doodle, você pode definir facilmente a disponibilidade, compartilhar seu calendário e coordenar reuniões sem complicações.

Experimente o Doodle e você descobrirá uma maneira fácil de usar e eficiente de agendar suas reuniões. É uma ferramenta poderosa que pode economizar seu tempo e tornar seu processo de agendamento mais conveniente.