So planen Sie eine Besprechung mit GoToMeeting

Die Planung eines Online-Meetings ist einfach. Hier erfahren Sie, wie Sie ein Konto einrichten und ein Meeting mit GoToMeeting erstellen.

Für GoToMeeting anmelden

Beginnen Sie damit, sich für ein GoToMeeting-Konto anzumelden. Sie können dies ganz einfach tun, indem Sie die Website besuchen und auf die Schaltfläche "Anmelden" klicken. Folgen Sie den Aufforderungen, um Ihr Konto zu erstellen.

Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem neuen GoToMeeting-Konto an.

Ein Doodle erstellen

Eine Besprechung planen

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie die Option "Besprechung planen". Klicken Sie darauf, um mit der Einrichtung Ihrer Besprechung zu beginnen.

Sie werden aufgefordert, Details zu Ihrer Besprechung anzugeben, einschließlich Titel, Datum und Uhrzeit. Sie können auch eine Beschreibung hinzufügen und Ihre bevorzugten Einstellungen wählen

Teilnehmer einladen

Nachdem Sie Ihre Besprechung konfiguriert haben, können Sie die Teilnehmer einladen, indem Sie deren E-Mail-Adressen eingeben. GoToMeeting sendet ihnen eine E-Mail-Einladung mit einem Link zur Teilnahme an der Besprechung.

Ein Doodle erstellen

Sobald Sie die Besprechungsdetails überprüft und bestätigt haben, klicken Sie auf "Speichern". Sie können die Besprechung als Gastgeber starten, wenn der geplante Zeitpunkt erreicht ist.

Wenn Sie eine noch effizientere Terminplanung wünschen, sollten Sie Doodle verwenden.

Doodle ist eine fantastische Alternative, die den Prozess der Terminbuchung vereinfacht. Mit Doodle können Sie ganz einfach Verfügbarkeit einstellen, Ihren Kalender freigeben und Besprechungen koordinieren, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen.

Probieren Sie Doodle aus, und Sie werden eine benutzerfreundliche und effiziente Methode zur Planung Ihrer Besprechungen entdecken. Doodle ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das Ihnen Zeit spart und Ihre Terminplanung vereinfacht.