GoToMeeting के साथ मीटिंग कैसे शेड्यूल करें

ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करना आसान है। यहाँ बताया गया है कि GoToMeeting के साथ खाता कैसे सेट करें और मीटिंग कैसे बनाएं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

GoToMeeting के लिए साइन अप करें

GoToMeeting खाते के लिए साइन अप करके शुरुआत करें। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर "Sign Up" बटन पर क्लिक करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अपना खाता बनाने के लिए निर्देशों का पालन करें।

सफलतापूर्वक साइन अप करने के बाद, अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने नए GoToMeeting खाते में लॉग इन करें।

बैठक निर्धारित करें

एक बार जब आप लॉग इन कर लेते हैं, तो आपको "Schedule a Meeting." का विकल्प दिखाई देगा। अपनी मीटिंग सेट अप करना शुरू करने के लिए उस पर क्लिक करें।

आपसे आपकी बैठक का विवरण प्रदान करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें शीर्षक, तिथि और समय शामिल हैं। आप एक विवरण जोड़ सकते हैं और अपनी पसंदीदा सेटिंग्स चुन सकते हैं।

प्रतिभागियों को आमंत्रित करें

अपनी मीटिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद, आप प्रतिभागियों को उनके ईमेल पते दर्ज करके आमंत्रित कर सकते हैं। GoToMeeting उन्हें मीटिंग में शामिल होने के लिए एक लिंक के साथ ईमेल निमंत्रण भेजेगा।

एक बार जब आप अपनी बैठक के विवरण की समीक्षा कर लें और उन्हें पुष्टि कर लें, तो "Save." पर क्लिक करें। निर्धारित समय आने पर आप होस्ट के रूप में बैठक शुरू कर सकते हैं।

यदि आप और भी अधिक सुव्यवस्थित शेड्यूलिंग अनुभव की तलाश में हैं, तो Doodle का उपयोग करने पर विचार करें।

Doodle एक शानदार विकल्प है जो अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है। Doodle के साथ, आप आसानी से सेट कर सकते हैं उपलब्धता , अपना कैलेंडर साझा करें और बिना किसी झंझट के बैठकों का समन्वय करें।

Doodle को आज़माएँ और आप अपनी बैठकों को शेड्यूल करने का एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल तरीका पाएँगे। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपका समय बचा सकता है और आपकी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बना सकता है।