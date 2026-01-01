Så här bokar du ett möte med GoToMeeting

Det är enkelt att boka ett online-möte. Här beskrivs hur du skapar ett konto och anordnar ett möte med GoToMeeting.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Registrera dig för GoToMeeting

Börja med att registrera dig för ett GoToMeeting-konto. Det gör du enkelt genom att besöka deras webbplats och klicka på knappen ”Registrera dig”. Följ anvisningarna för att skapa ditt konto.

När du har registrerat dig, logga in på ditt nya GoToMeeting-konto med dina inloggningsuppgifter.

Boka ett möte

När du har loggat in ser du alternativet ”Boka ett möte”. Klicka på det för att börja planera ditt möte.

Du kommer att bli ombedd att ange uppgifter om ditt möte, bland annat titel, datum och tid. Du kan också lägga till en beskrivning och välja önskade inställningar

Bjud in deltagare

När du har ställt in mötet kan du bjuda in deltagare genom att ange deras e-postadresser. GoToMeeting skickar då en inbjudan via e-post med en länk som de kan använda för att ansluta sig till mötet.

När du har granskat och bekräftat mötesuppgifterna klickar du på ”Spara”. Du kan starta mötet som mötesledare när den schemalagda tiden infaller.

Om du vill ha en ännu smidigare planeringsupplevelse kan du överväga att använda Doodle.

Doodle är ett fantastiskt alternativ som förenklar bokningen av möten. Med Doodle kan du enkelt ställa in tillgänglighet , dela din kalender och planera möten utan krångel.

Prova Doodle så kommer du att upptäcka ett användarvänligt och effektivt sätt att planera dina möten. Det är ett kraftfullt verktyg som kan spara tid åt dig och göra planeringen enklare.