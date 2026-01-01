Come programmare una riunione con GoToMeeting

Programmare una riunione online è facile. Ecco come configurare un account e creare una riunione con GoToMeeting.

Iscriviti a GoToMeeting

Iniziate con la registrazione di un account GoToMeeting. È possibile farlo facilmente visitando il sito Web e facendo clic sul pulsante "Iscriviti". Seguite le istruzioni per creare il vostro account.

Dopo aver effettuato l'iscrizione, accedere al nuovo account GoToMeeting utilizzando le proprie credenziali.

Crea un Doodle

Programmare una riunione

Una volta effettuato l'accesso, verrà visualizzata l'opzione "Pianifica una riunione". Fate clic su di essa per iniziare a impostare la riunione.

Vi verrà chiesto di fornire i dettagli della riunione, tra cui il titolo, la data e l'ora. È inoltre possibile aggiungere una descrizione e scegliere le impostazioni preferite.

Invita i partecipanti

Dopo aver configurato la riunione, è possibile invitare i partecipanti inserendo i loro indirizzi e-mail. GoToMeeting invierà loro un invito via e-mail con un link per partecipare alla riunione.

Crea un Doodle

Dopo aver rivisto e confermato i dettagli della riunione, fare clic su "Salva". È possibile avviare la riunione come host quando arriva l'ora prevista.

Se cercate un'esperienza di pianificazione ancora più snella, prendete in considerazione l'uso di Doodle.

Doodle è una fantastica alternativa che semplifica il processo di prenotazione degli appuntamenti. Con Doodle è possibile impostare facilmente la disponibilità, condividere il calendario e coordinare le riunioni senza problemi.

Provate Doodle e scoprirete un modo semplice ed efficiente di programmare le riunioni. È uno strumento potente che può farvi risparmiare tempo e rendere più conveniente il processo di pianificazione.