Jak zaplanować spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Oto nasz przewodnik po planowanie oraz udział w spotkaniu w aplikacji Microsoft Teams.

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Krok 1: Jak umówić się na spotkanie

Jeśli korzystasz z aplikacji Microsoft Teams, możesz tworzyć spotkania bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu nie musisz ciągle przełączać się między aplikacją a skrzynką e-mailową.

Na początek przejdź do aplikacji Microsoft Teams, a następnie kliknij „Kalendarz”.

Wybierz opcję „+ Nowe spotkanie” – pojawi się okienko. Nadaj spotkaniu tytuł oraz wybierz datę i godzinę. Jeśli chcesz, możesz również dodać dodatkowe informacje.

Jeśli chcesz, aby spotkanie miało charakter cykliczny, kliknij opcję „Nie powtarza się” i wybierz, jak często ma się ono odbywać.

Następnie dodaj osoby, które mają wziąć udział w spotkaniu, lub – jeśli chcesz zaprosić całą grupę – wybierz opcję „Dodaj kanał”, aby zaprosić wszystkich jego członków.

Gdy wszystko będzie wyglądało prawidłowo, kliknij „Wyślij”, a spotkanie pojawi się w Twoim kalendarzu.

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Krok 2: Dołączenie do spotkania

Przejdź do aplikacji Microsoft Teams i kliknij „Kalendarz”.

Przewiń do spotkania, w którym zamierzasz wziąć udział, i kliknij „Dołącz”.

Przed nawiązaniem połączenia będziesz mieć okazję sprawdzić działanie mikrofonu i kamery. Zawsze warto to zrobić.

Gdy będziesz gotowy, wybierz opcję „Dołącz teraz”.

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