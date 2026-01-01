Przejdź do głównej treści
Poradniki

Jak zaplanować spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Czas czytania: 3 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Man in suit in corner

Oto nasz przewodnik po planowanie oraz udział w spotkaniu w aplikacji Microsoft Teams.

Zorganizuj swoje następne wirtualne spotkanie w kilka minut, korzystając z bezpłatnego konta w serwisie Doodle

Krok 1: Jak umówić się na spotkanie

Jeśli korzystasz z aplikacji Microsoft Teams, możesz tworzyć spotkania bezpośrednio w aplikacji. Dzięki temu nie musisz ciągle przełączać się między aplikacją a skrzynką e-mailową.

Na początek przejdź do aplikacji Microsoft Teams, a następnie kliknij „Kalendarz”.

Wybierz opcję „+ Nowe spotkanie” – pojawi się okienko. Nadaj spotkaniu tytuł oraz wybierz datę i godzinę. Jeśli chcesz, możesz również dodać dodatkowe informacje.

Jeśli chcesz, aby spotkanie miało charakter cykliczny, kliknij opcję „Nie powtarza się” i wybierz, jak często ma się ono odbywać.

Następnie dodaj osoby, które mają wziąć udział w spotkaniu, lub – jeśli chcesz zaprosić całą grupę – wybierz opcję „Dodaj kanał”, aby zaprosić wszystkich jego członków.

Gdy wszystko będzie wyglądało prawidłowo, kliknij „Wyślij”, a spotkanie pojawi się w Twoim kalendarzu.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Krok 2: Dołączenie do spotkania

Przejdź do aplikacji Microsoft Teams i kliknij „Kalendarz”.

Przewiń do spotkania, w którym zamierzasz wziąć udział, i kliknij „Dołącz”.

Przed nawiązaniem połączenia będziesz mieć okazję sprawdzić działanie mikrofonu i kamery. Zawsze warto to zrobić.

Gdy będziesz gotowy, wybierz opcję „Dołącz teraz”.

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na szybkie zebranie ludzi i korzystasz z aplikacji Microsoft Teams, wypróbuj Doodle. Dzięki tej aplikacji w ciągu kilku minut możesz przeprowadzić ankietę wśród uczestników, aby ustalić najlepszy termin spotkania. Załóż bezpłatne konto już dziś. Nie jest wymagana karta kredytowa.

Udostępnij

Powiązane treści

A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie zarządu sieci szpitali: przewodnik dla specjalisty ds. zarządzania

Przeczytaj artykuł
A diverse group of professionals in a community center actively participating in an HR workshop, with a facilitator leading the discussion and participants engaging in decision-making activities.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować warsztaty dotyczące rozwoju talentów w dziale kadr: przewodnik dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju

Przeczytaj artykuł
A municipal clerk and a group of elected members in a community center, collaboratively using digital devices to track RSVPs for a town council session.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie rady miejskiej: przewodnik dla sekretarza

Przeczytaj artykuł

Rozwiąż równanie planowania z Doodle