Come programmare una riunione in Microsoft Teams

Ecco la nostra guida per programmare e partecipare a una riunione in Microsoft Teams.

Fase 1: come programmare una riunione

Se siete utenti di Microsoft Teams, potete creare riunioni direttamente nell'app. Ciò significa che non è necessario andare avanti e indietro dalla casella di posta elettronica.

Per iniziare, accedere a Microsoft Teams e fare clic su "Calendario".

Scegliete "+ Nuova riunione" e apparirà una casella. Date un titolo alla riunione e scegliete una data e un'ora. Se lo desiderate, potete anche aggiungere altre informazioni.

Se si desidera che la riunione sia ricorrente, fare clic su "Non si ripete" e decidere la frequenza della riunione.

Quindi, aggiungete le persone che desiderate che partecipino o, se volete un gruppo di persone, potete selezionare "Aggiungi canale" per invitare tutti coloro che ne fanno parte.

Una volta che tutto sembra corretto, fare clic su "Invia" e la riunione apparirà nel calendario.

Fase 2: Partecipare a una riunione

Accedere a Microsoft Teams e fare clic su "Calendario".

Scorrere fino alla riunione a cui si prevede di partecipare e fare clic su "Partecipa".

Avrete la possibilità di controllare il microfono e la videocamera prima di connettervi. Vale sempre la pena di farlo.

Una volta pronti, selezionare "Partecipa ora".

Se volete un modo conveniente per riunire rapidamente le persone e utilizzare Microsoft Team, provate Doodle. Consente di fare un sondaggio tra le persone per trovare l'orario migliore per le riunioni in pochi minuti.