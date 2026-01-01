Cómo programar una reunión en Microsoft Teams

Esta es nuestra guía para programar y asistir a una reunión en Microsoft Teams.

Paso 1: Cómo programar una reunión.

Si eres usuario de Microsoft Teams, puedes crear reuniones directamente en la aplicación. Eso significa que no tienes que ir y venir a tu bandeja de entrada de correo electrónico.

Para empezar, dirígete a Microsoft Teams y haz clic en "Calendario".

Elige "+ Nueva reunión" y aparecerá un cuadro. Dale un título a tu reunión y elige una fecha y una hora. También puedes añadir información adicional si lo deseas.

Si quieres que la reunión sea recurrente, haz clic en "No se repite" y decide con qué frecuencia quieres celebrar la reunión.

A continuación, añade las personas que quieres que asistan o, si quieres un grupo de personas, puedes seleccionar "Añadir canal" para invitar a todos los miembros del mismo.

Cuando todo parezca correcto, haz clic en "Enviar" y la reunión aparecerá en tu calendario.

Prueba Doodle

Paso 2: Unirse a una reunión

Dirígete a Microsoft Teams y haz clic en "Calendario".

Prueba Doodle

Desplácese hasta la reunión a la que espera asistir y haga clic en "Unirse".

Tendrás la oportunidad de comprobar el micrófono y la cámara antes de conectarte. Siempre merece la pena hacerlo.

Cuando estés listo, selecciona "Unirse ahora".

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