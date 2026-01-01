Cómo programar una reunión en Microsoft Teams
Actualizado: 11 ago 2026
Esta es nuestra guía para programar y asistir a una reunión en Microsoft Teams.
Paso 1: Cómo programar una reunión.
Si eres usuario de Microsoft Teams, puedes crear reuniones directamente en la aplicación. Eso significa que no tienes que ir y venir a tu bandeja de entrada de correo electrónico.
Para empezar, dirígete a Microsoft Teams y haz clic en "Calendario".
Elige "+ Nueva reunión" y aparecerá un cuadro. Dale un título a tu reunión y elige una fecha y una hora. También puedes añadir información adicional si lo deseas.
Si quieres que la reunión sea recurrente, haz clic en "No se repite" y decide con qué frecuencia quieres celebrar la reunión.
A continuación, añade las personas que quieres que asistan o, si quieres un grupo de personas, puedes seleccionar "Añadir canal" para invitar a todos los miembros del mismo.
Cuando todo parezca correcto, haz clic en "Enviar" y la reunión aparecerá en tu calendario.
Paso 2: Unirse a una reunión
Dirígete a Microsoft Teams y haz clic en "Calendario".
Desplácese hasta la reunión a la que espera asistir y haga clic en "Unirse".
Tendrás la oportunidad de comprobar el micrófono y la cámara antes de conectarte. Siempre merece la pena hacerlo.
Cuando estés listo, selecciona "Unirse ahora".
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