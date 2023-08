Sådan planlægger du et møde i Microsoft Teams

Her er vores guide til planlægning og deltagelse i et møde i Microsoft Teams.

Opret et møde Sæt dit næste virtuelle møde op på få minutter med en gratis Doodle-konto

Trin 1: Sådan planlægger du et møde

Hvis du er Microsoft Teams-bruger, kan du oprette møder direkte i appen. Det betyder, at du ikke behøver at gå frem og tilbage til din e-mail-indbakke.

For at starte skal du gå til Microsoft Teams og derefter klikke på "Kalender".

Vælg "+ Nyt møde", og en boks kommer frem. Giv dit møde en titel, og vælg en dato og et tidspunkt. Du kan også tilføje yderligere oplysninger, hvis du vil.

Hvis du vil gøre mødet til et tilbagevendende møde, skal du klikke på "Does not repeat" og beslutte, hvor ofte du vil afholde mødet.

Tilføj derefter de personer, du ønsker skal deltage, eller hvis du ønsker en gruppe af personer, kan du vælge "Tilføj kanal" for at invitere alle, der er medlem af den.

Når alt ser rigtigt ud, klikker du på "Send", og mødet vises i din kalender.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Trin 2: Deltagelse i et møde

Gå over til Microsoft Teams, og klik på "Kalender".

Rul hen til det møde, du forventer at deltage i, og klik på "Deltag".

Du får mulighed for at tjekke din mikrofon og dit kamera, før du opretter forbindelse. Det er altid værd at gøre.

Når du er klar, skal du vælge "Deltag nu".

Hvis du vil have en praktisk måde at samle folk på hurtigt og bruge Microsoft Team, så prøv Doodle. Det giver dig mulighed for at spørge folk for at finde det bedste mødetidspunkt på få minutter. Opret din gratis konto i dag. Der kræves ikke kreditkort.