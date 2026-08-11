So planen Sie eine Besprechung in Microsoft Teams

Hier ist unser Leitfaden zur Planung und Teilnahme an einer Besprechung in Microsoft Teams.

Schritt 1: So planen Sie eine Besprechung

Wenn Sie Microsoft Teams nutzen, können Sie Besprechungen direkt in der App erstellen. Das bedeutet, dass Sie nicht immer wieder zu Ihrem E-Mail-Posteingang zurückkehren müssen.

Gehen Sie zunächst zu Microsoft Teams und klicken Sie dann auf "Kalender".

Wählen Sie "+ Neues Meeting" und ein Feld wird angezeigt. Geben Sie Ihrer Besprechung einen Titel und wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit. Sie können auch zusätzliche Informationen hinzufügen, wenn Sie möchten.

Wenn Sie möchten, dass die Besprechung wiederholt wird, klicken Sie auf "Wird nicht wiederholt" und legen Sie fest, wie oft Sie die Besprechung abhalten möchten.

Als Nächstes fügen Sie die Personen hinzu, die an der Besprechung teilnehmen sollen. Wenn Sie eine Gruppe von Personen einladen möchten, können Sie auf "Kanal hinzufügen" klicken, um alle einzuladen, die Mitglied dieser Gruppe sind.

Wenn alles richtig aussieht, klicken Sie auf "Senden" und die Besprechung wird in Ihrem Kalender angezeigt.

Probier Doodle aus

Schritt 2: An einer Besprechung teilnehmen

Gehen Sie zu Microsoft Teams und klicken Sie auf "Kalender".

Probier Doodle aus

Scrollen Sie zu der Besprechung, an der Sie voraussichtlich teilnehmen werden, und klicken Sie auf "Teilnehmen".

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera zu überprüfen, bevor Sie eine Verbindung herstellen. Dies lohnt sich immer.

Sobald Sie bereit sind, wählen Sie "Jetzt teilnehmen".

Wenn Sie eine bequeme Möglichkeit suchen, schnell Leute zusammenzubringen und Microsoft Team zu nutzen, versuchen Sie Doodle. Mit Doodle können Sie in Minutenschnelle den besten Zeitpunkt für ein Treffen finden. Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto. Keine Kreditkarte erforderlich.