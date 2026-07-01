Så här bokar du ett möte i Microsoft Teams

Här är vår guide till schemaläggning och delta i ett möte i Microsoft Teams.

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Steg 1: Så här bokar du ett möte

Om du använder Microsoft Teams kan du skapa möten direkt i appen. Det innebär att du slipper hoppa fram och tillbaka till din e-postinkorg.

Börja med att gå till Microsoft Teams och klicka sedan på ”Kalender”.

Välj ”+ Nytt möte” så visas ett fönster. Ge mötet en titel och välj datum och tid. Du kan också lägga till ytterligare information om du vill.

Om du vill att mötet ska vara återkommande klickar du på ”Upprepas inte” och anger hur ofta du vill att mötet ska äga rum.

Lägg sedan till de personer du vill ska delta. Om du vill bjuda in en hel grupp kan du välja ”Lägg till kanal” för att bjuda in alla som är medlemmar i den.

När allt ser bra ut klickar du på ”Skicka”, så läggs mötet in i din kalender.

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Steg 2: Delta i ett möte

Gå till Microsoft Teams och klicka på ”Kalender”.

Bläddra fram till det möte du planerar att delta i och klicka på ”Delta”.

Du får möjlighet att testa din mikrofon och kamera innan du ansluter dig. Det är alltid värt att göra det.

När du är redo väljer du ”Gå med nu”.

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