माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मीटिंग कैसे शेड्यूल करें

यहाँ हमारी मार्गदर्शिका है अनुसूचीकरण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक बैठक में शामिल होना।

मीटिंग बनाएँ एक मुफ़्त Doodle खाते से मिनटों में अपनी अगली वर्चुअल मीटिंग सेट करें।

चरण 1: बैठक कैसे निर्धारित करें

यदि आप Microsoft Teams के उपयोगकर्ता हैं, तो आप सीधे ऐप में ही मीटिंग्स बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको बार-बार अपने ईमेल इनबॉक्स में आने-जाने की ज़रूरत नहीं है।

शुरू करने के लिए, Microsoft Teams पर जाएँ और फिर "Calendar" पर क्लिक करें।

"+ नई मीटिंग" चुनें और एक बॉक्स दिखाई देगा। अपनी मीटिंग को एक शीर्षक दें और एक तारीख व समय चुनें। यदि आप चाहें तो अतिरिक्त जानकारी भी जोड़ सकते हैं।

यदि आप बैठक को आवर्ती बनाना चाहते हैं, तो "दोहराएँ नहीं" पर क्लिक करें और तय करें कि आप बैठक कितनी बार आयोजित करना चाहते हैं।

इसके बाद, आप जिन लोगों को शामिल करना चाहते हैं उन्हें जोड़ें, या यदि आप लोगों के एक समूह को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो "चैनल जोड़ें" चुनें और उस चैनल के सभी सदस्यों को आमंत्रित करें।

जब सब कुछ सही दिख जाए, तो "भेजें" पर क्लिक करें और मीटिंग आपके कैलेंडर में दिखाई देगी।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

चरण 2: बैठक में शामिल होना

Microsoft Teams पर जाएँ और "Calendar" पर क्लिक करें।

उस मीटिंग पर स्क्रॉल करें जिसमें आप शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं और "Join" पर क्लिक करें।

कनेक्ट करने से पहले आपको अपना माइक्रोफ़ोन और कैमरा जांचने का मौका मिलेगा। यह हमेशा करना ही फायदेमंद होता है।

जब आप तैयार हों, "अब जुड़ें" चुनें।

अगर आप लोगों को जल्दी से एक साथ लाने और माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग करने का एक सुविधाजनक तरीका चाहते हैं, तो Doodle आज़माएँ। यह आपको मिनटों में सर्वश्रेष्ठ बैठक समय खोजने के लिए लोगों से पोल करने देता है। आज ही अपना मुफ्त खाता बनाएँ। कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।