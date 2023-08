Como agendar uma reunião no Microsoft Teams

Aqui está nosso guia para agendamento e participação em uma reunião no Microsoft Teams.

Etapa 1: Como agendar uma reunião

Se você é um usuário do Microsoft Teams, pode criar reuniões diretamente no aplicativo. Isso significa que você não precisa ir e voltar para sua caixa de entrada de e-mail.

Para começar, acesse o Microsoft Teams e clique em "Calendário".

Escolha "+ Nova reunião" e uma caixa será exibida. Dê um título à sua reunião e escolha uma data e hora. Você também pode adicionar informações adicionais, se desejar.

Se quiser que a reunião seja recorrente, clique em "Does not repeat" (Não se repete) e decida com que frequência você deseja realizar a reunião.

Em seguida, adicione as pessoas que você deseja que participem ou, se quiser um grupo de pessoas, selecione "Add channel" (Adicionar canal) para convidar todos os membros desse grupo.

Quando tudo estiver certo, clique em "Send" (Enviar) e a reunião aparecerá em seu calendário.

Etapa 2: Participar de uma reunião

Vá para o Microsoft Teams e clique em "Calendar" (Calendário).

Role até a reunião da qual você está esperando participar e clique em "Join" (Participar).

Você terá a oportunidade de verificar o microfone e a câmera antes de se conectar. Sempre vale a pena fazer isso.

Quando estiver pronto, selecione "Join now".

