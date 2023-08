Comment planifier une réunion dans Microsoft Teams

Voici notre guide pour programmer et participer à une réunion dans Microsoft Teams.

Étape 1 : Comment planifier une réunion

Si vous êtes un utilisateur de Microsoft Teams, vous pouvez créer des réunions directement dans l'application. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours dans votre boîte de réception.

Pour commencer, rendez-vous sur Microsoft Teams et cliquez sur "Calendrier".

Choisissez "+ Nouvelle réunion" et une boîte apparaîtra. Donnez un titre à votre réunion et choisissez une date et une heure. Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires si vous le souhaitez.

Si vous souhaitez que la réunion soit récurrente, cliquez sur "Ne se répète pas" et décidez de la fréquence de la réunion.

Ensuite, ajoutez les personnes que vous souhaitez voir participer à la réunion ou, si vous voulez un groupe de personnes, sélectionnez "Ajouter un canal" pour inviter tous les membres de ce groupe.

Une fois que tout vous semble correct, cliquez sur "Envoyer" et la réunion apparaîtra dans votre calendrier.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Étape 2 : Rejoindre une réunion

Rendez-vous sur Microsoft Teams et cliquez sur "Calendrier".

Faites défiler jusqu'à la réunion à laquelle vous prévoyez d'assister et cliquez sur "Rejoindre".

Vous aurez la possibilité de vérifier votre microphone et votre caméra avant de vous connecter. Cela vaut toujours la peine de le faire.

Une fois que vous êtes prêt, sélectionnez "Participer maintenant".

Si vous recherchez un moyen pratique de réunir rapidement des personnes et d'utiliser Microsoft Team, essayez Doodle. Il vous permet de sonder les gens pour trouver la meilleure heure de réunion en quelques minutes. Créez votre compte gratuit dès aujourd'hui. Aucune carte de crédit n'est requise.