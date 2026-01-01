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Poradniki

Jak zintegrować Zoom z Kalendarzem Google

Czas czytania: 3 minut

Nie jest wymagana karta kredytowa.

Zoom and Google Calendar

Jeśli często korzystasz z aplikacji Zoom do prowadzenia wirtualnych spotkań i Kalendarz Google Jeśli chodzi o planowanie, czy wiesz, że połączenie tych dwóch elementów może usprawnić proces planowania?

Oto przewodnik krok po kroku, jak to zrobić.

Zorganizuj swoje następne wirtualne spotkanie w kilka minut, korzystając z bezpłatnego konta w serwisie Doodle

Zaloguj się na swoje konto Zoom

Zaloguj się na swoje konto Zoom.

Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Ustawienia” z menu rozwijanego.

Przewiń w dół do sekcji „Kalendarz i kontakty” i włącz opcję „Kalendarz Google”.

Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Google i przyznanie niezbędnych uprawnień.

Kliknij „Autoryzuj”, aby zezwolić aplikacji Zoom na dostęp do Twojego Kalendarza Google.

Konfiguracja Kalendarza Google

Po uzyskaniu uprawnień możesz dostosować takie ustawienia, jak kalendarz, z którego chcesz korzystać, przypomnienia o wydarzeniach oraz opisy wydarzeń.

Kliknij „Zapisz”, aby upewnić się, że ustawienia integracji zostały zastosowane.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Umów się na spotkanie

Aby zaplanować spotkanie w Zoomie za pomocą Kalendarza Google, otwórz Kalendarz Google i kliknij wybrany przedział czasowy. Wprowadź tytuł spotkania, uczestników i inne szczegóły.

Kliknij „Dodaj konferencję” i wybierz „Spotkanie w Zoomie”. Dzięki tej integracji system automatycznie wygeneruje link do spotkania w Zoomie i doda go do wydarzenia.

Wprowadź wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące wydarzenia i wyślij zaproszenia do uczestników. Link do spotkania na platformie Zoom zostanie zamieszczony w zaproszeniu na wydarzenie.

Dzięki integracji Zoom z Kalendarzem Google wszystkie informacje dotyczące wirtualnych spotkań będą wygodnie dostępne w jednym miejscu.

To usprawnione podejście pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktów terminów. Ponadto dzięki możliwości dołączania do spotkań bezpośrednio z kalendarza możesz płynnie przystąpić do współpracy.

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