Jak zintegrować Zoom z Kalendarzem Google
Nie jest wymagana karta kredytowa.
Jeśli często korzystasz z aplikacji Zoom do prowadzenia wirtualnych spotkań i Kalendarz Google Jeśli chodzi o planowanie, czy wiesz, że połączenie tych dwóch elementów może usprawnić proces planowania?
Oto przewodnik krok po kroku, jak to zrobić.
Zorganizuj swoje następne wirtualne spotkanie w kilka minut, korzystając z bezpłatnego konta w serwisie Doodle
Zaloguj się na swoje konto Zoom
Zaloguj się na swoje konto Zoom.
Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Ustawienia” z menu rozwijanego.
Przewiń w dół do sekcji „Kalendarz i kontakty” i włącz opcję „Kalendarz Google”.
Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Google i przyznanie niezbędnych uprawnień.
Kliknij „Autoryzuj”, aby zezwolić aplikacji Zoom na dostęp do Twojego Kalendarza Google.
Konfiguracja Kalendarza Google
Po uzyskaniu uprawnień możesz dostosować takie ustawienia, jak kalendarz, z którego chcesz korzystać, przypomnienia o wydarzeniach oraz opisy wydarzeń.
Kliknij „Zapisz”, aby upewnić się, że ustawienia integracji zostały zastosowane.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Umów się na spotkanie
Aby zaplanować spotkanie w Zoomie za pomocą Kalendarza Google, otwórz Kalendarz Google i kliknij wybrany przedział czasowy. Wprowadź tytuł spotkania, uczestników i inne szczegóły.
Kliknij „Dodaj konferencję” i wybierz „Spotkanie w Zoomie”. Dzięki tej integracji system automatycznie wygeneruje link do spotkania w Zoomie i doda go do wydarzenia.
Wprowadź wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące wydarzenia i wyślij zaproszenia do uczestników. Link do spotkania na platformie Zoom zostanie zamieszczony w zaproszeniu na wydarzenie.
Dzięki integracji Zoom z Kalendarzem Google wszystkie informacje dotyczące wirtualnych spotkań będą wygodnie dostępne w jednym miejscu.
To usprawnione podejście pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktów terminów. Ponadto dzięki możliwości dołączania do spotkań bezpośrednio z kalendarza możesz płynnie przystąpić do współpracy.