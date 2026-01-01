Så här integrerar du Zoom med Google Kalender

Om du ofta använder Zoom för virtuella möten och Google Kalender När det gäller schemaläggning – visste du att en integration av de båda kan effektivisera din schemaläggningsprocess?

Här följer en steg-för-steg-guide som visar hur man gör.

Skapa ett möte Ordna ditt nästa virtuella möte på några minuter med ett gratis Doodle-konto

Logga in på ditt Zoom-konto

Logga in på ditt Zoom-konto.

Klicka på din profilbild i det övre högra hörnet och välj ”Inställningar” i rullgardinsmenyn.

Bläddra ner till avsnittet ”Kalender och kontakter” och aktivera alternativet ”Google Kalender”.

Du kommer att uppmanas att logga in på ditt Google-konto och bevilja de behörigheter som krävs.

Klicka på ”Godkänn” för att ge Zoom åtkomst till din Google Kalender.

Konfigurera Google Kalender

När du har godkänt detta kan du anpassa inställningar som vilken kalender som ska användas, påminnelser om händelser och beskrivningar av händelser.

Klicka på ”Spara” för att se till att dina integrationsinställningar tillämpas.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Boka ett möte

För att boka ett Zoom-möte från Google Kalender öppnar du Google Kalender och klickar på önskat tidsfönster. Ange mötets titel, deltagare och övriga uppgifter.

Klicka på ”Lägg till konferens” och välj ”Zoom-möte”. Integrationen skapar automatiskt en länk till Zoom-mötet och lägger till den i evenemanget.

Fyll i eventuella ytterligare uppgifter om evenemanget och skicka ut inbjudningar till deltagarna. Länken till Zoom-mötet kommer att finnas med i evenemangsinbjudan.

Genom att integrera Zoom med Google Kalender får du all information om dina virtuella möten samlad på ett och samma ställe.

Denna smidiga metod kan hjälpa dig att spara tid och minska risken för schemakonflikter. Dessutom kan du, tack vare möjligheten att ansluta dig till möten direkt från din kalender, smidigt sätta igång med samarbetet.