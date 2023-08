Sådan integrerer du Zoom med Google Kalender

Hvis du ofte bruger Zoom til virtuelle møder og Google Calendar til planlægning, vidste du så, at en integration af de to kan strømline din planlægningsproces?

Her er en trin-for-trin-guide til, hvordan du gør det.

Få adgang til din Zoom-konto

Log ind på din Zoom-konto.

Klik på dit profilbillede i øverste højre hjørne, og vælg "Indstillinger" i dropdown-menuen.

Rul ned til afsnittet "Kalender og kontakter", og aktiver indstillingen "Google Kalender".

Du vil blive bedt om at logge ind på din Google-konto og give de nødvendige tilladelser.

Klik på "Godkend" for at give Zoom adgang til din Google Kalender.

Konfiguration af Google Kalender

Når du er autoriseret, kan du tilpasse indstillinger som den kalender, der skal bruges, påmindelser om begivenheder og beskrivelse af begivenheder.

Klik på "Gem" for at sikre, at dine integrationsindstillinger anvendes.

Planlæg et møde

For at planlægge et Zoom-møde fra Google Kalender skal du åbne Google Kalender og klikke på det ønskede tidsrum. Tilføj mødets titel, deltagere og andre detaljer.

Klik på "Add conferencing", og vælg "Zoom Meeting". Integrationen vil automatisk generere et Zoom-mødelink og føje det til begivenheden.

Udfyld eventuelle yderligere oplysninger om begivenheden, og send invitationer til deltagerne. Linket til Zoom-mødet vil blive inkluderet i invitationen til begivenheden.

Ved at integrere Zoom med Google Kalender har du alle dine virtuelle mødeoplysninger nemt tilgængelige på ét sted.

Denne strømlinede tilgang kan hjælpe dig med at spare tid og reducere risikoen for planlægningskonflikter. Og med muligheden for at deltage i møder direkte fra din kalender, kan du nemt komme i gang med at samarbejde.