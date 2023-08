Integration von Zoom in den Google-Kalender

Wenn Sie häufig Zoom für virtuelle Meetings und Google Calendar für die Terminplanung nutzen, wussten Sie dann, dass Sie durch die Integration der beiden Programme Ihren Terminplanungsprozess optimieren können?

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das geht.

Zugriff auf Ihr Zoom-Konto

Melden Sie sich bei Ihrem Zoom-Konto an.

Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Einstellungen" aus dem Dropdown-Menü.

Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Kalender & Kontakte" und aktivieren Sie die Option "Google Kalender".

Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden und die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.

Klicken Sie auf "Autorisieren", um Zoom den Zugriff auf Ihren Google-Kalender zu ermöglichen.

Google Kalender konfigurieren

Sobald Sie autorisiert sind, können Sie Einstellungen wie den zu verwendenden Kalender, Terminerinnerungen und die Terminbeschreibung anpassen.

Klicken Sie auf "Speichern", um sicherzustellen, dass Ihre Integrationseinstellungen übernommen werden.

Meeting planen

Um ein Zoom-Meeting über Google Calendar zu planen, öffnen Sie Google Calendar und klicken Sie auf das gewünschte Zeitfenster. Fügen Sie den Titel des Meetings, die Teilnehmer und andere Details hinzu.

Klicken Sie auf "Konferenzen hinzufügen" und wählen Sie "Zoom-Meeting". Die Integration generiert automatisch einen Zoom-Meeting-Link und fügt ihn dem Ereignis hinzu.

Füllen Sie weitere Details zum Event aus und senden Sie Einladungen an die Teilnehmer. Der Zoom-Meeting-Link wird in die Veranstaltungseinladung aufgenommen.

Durch die Integration von Zoom in Google Calendar haben Sie alle Informationen zu Ihren virtuellen Meetings bequem an einem Ort verfügbar.

Dieser optimierte Ansatz kann Ihnen helfen, Zeit zu sparen und die Wahrscheinlichkeit von Terminkonflikten zu verringern. Außerdem können Sie direkt von Ihrem Kalender aus an Meetings teilnehmen und so nahtlos in die Zusammenarbeit einsteigen.