Aller au contenu principal
Guides pratiques

Comment intégrer Zoom à Google Calendar

Temps de lecture : 3 minutes
Zoom and Google Calendar

Si vous utilisez fréquemment Zoom pour les réunions virtuelles et Google Calendar pour la planification, saviez-vous que l'intégration des deux peut rationaliser votre processus de planification ?

Voici un guide étape par étape sur la façon de procéder.

Accédez à votre compte Zoom

Connectez-vous à votre compte Zoom.

Cliquez sur votre image de profil en haut à droite et sélectionnez "Paramètres" dans le menu déroulant.

Descendez jusqu'à la section "Calendrier et contacts" et activez l'option "Calendrier Google".

Vous serez invité à vous connecter à votre compte Google et à accorder les autorisations nécessaires.

Cliquez sur "Autoriser" pour permettre à Zoom d'accéder à votre agenda Google.

Configuration de l'agenda Google

Une fois autorisé, vous pouvez personnaliser les paramètres tels que le calendrier à utiliser, les rappels d'événements et la description des événements.

Cliquez sur "Enregistrer" pour que vos paramètres d'intégration soient appliqués.

Planifier une réunion

Pour planifier une réunion Zoom à partir de Google Calendar, ouvrez Google Calendar et cliquez sur le créneau horaire souhaité. Ajoutez le titre de la réunion, les participants et d'autres détails.

Cliquez sur "Ajouter une conférence" et sélectionnez "Zoom Meeting". L'intégration génère automatiquement un lien vers la réunion Zoom et l'ajoute à l'événement.

Complétez les autres détails de l'événement et envoyez les invitations aux participants. Le lien de la réunion Zoom sera inclus dans l'invitation à l'événement.

En intégrant Zoom à Google Agenda, vous disposerez de toutes les informations relatives à vos réunions virtuelles, accessibles en un seul endroit.

Cette approche rationalisée peut vous aider à gagner du temps et à réduire les risques de conflits d'horaires. De plus, la possibilité de participer à des réunions directement à partir de votre agenda vous permet de collaborer en toute transparence.

Partager cet article

Article connexe

Group Planning
Planification

Mon enquête en ligne avec Doodle

Lire l'article
Man in blue shirt (calendar) Graphic
Planification

Prenez le contrôle de votre journée en planifiant avec Doodle et Google

Lire l'article
two women in a meeting
Planification

Le planning en ligne gratuit de Doodle

Lire l'article

Résoudre l'équation de planification avec Doodle