Cómo integrar Zoom con Google Calendar

Si eres un usuario frecuente de Zoom para reuniones virtuales y Google Calendar para programar, ¿sabías que integrar ambos puede agilizar tu proceso de programación?

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo hacerlo.

Accede a tu cuenta de Zoom

Accede a tu cuenta de Zoom.

Haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha y selecciona "Configuración" en el menú desplegable.

Desplázate hasta la sección "Calendario y contactos" y activa la opción "Google Calendar".

Se te pedirá que accedas a tu cuenta de Google y que concedas los permisos necesarios.

Haz clic en "Autorizar" para permitir que Zoom acceda a tu Google Calendar.

Crea un Doodle

Configuración de Google Calendar

Una vez autorizado, puedes personalizar ajustes como el calendario a utilizar, los recordatorios de eventos y la descripción del evento.

Haz clic en "Guardar" para que se apliquen los ajustes de integración.

Crea un Doodle

Programar una reunión

Para programar una reunión de Zoom desde Google Calendar, abre Google Calendar y haz clic en la franja horaria deseada. Añade el título de la reunión, los participantes y otros detalles.

Haz clic en "Añadir conferencia" y selecciona "Reunión de Zoom". La integración generará automáticamente un enlace de reunión de Zoom y lo añadirá al evento.

Rellene los detalles adicionales del evento y envíe invitaciones a los asistentes. El enlace a la reunión de Zoom se incluirá en la invitación al evento.

Al integrar Zoom con Google Calendar, tendrás toda la información de tus reuniones virtuales convenientemente accesible en un solo lugar.

Este enfoque simplificado puede ayudarte a ahorrar tiempo y a reducir las posibilidades de conflictos de programación. Además, con la posibilidad de unirte a reuniones directamente desde tu calendario, puedes sumergirte en la colaboración sin problemas.