Come integrare Zoom con Google Calendar
Se utilizzate spesso Zoom per le riunioni virtuali e Google Calendar per la pianificazione, sapevate che l'integrazione di questi due strumenti può semplificare il processo di pianificazione?
Ecco una guida passo passo su come farlo.
Accedere all'account Zoom
Accedere al proprio account Zoom.
Fate clic sull'immagine del vostro profilo nell'angolo in alto a destra e selezionate "Impostazioni" dal menu a discesa.
Scorrere fino alla sezione "Calendario e contatti" e attivare l'opzione "Calendario Google".
Verrà richiesto di accedere al proprio account Google e di concedere le autorizzazioni necessarie.
Fare clic su "Autorizza" per consentire a Zoom di accedere al calendario di Google.
Configurazione di Google Calendar
Una volta autorizzati, è possibile personalizzare le impostazioni come il calendario da utilizzare, i promemoria degli eventi e la descrizione dell'evento.
Fare clic su "Salva" per assicurarsi che le impostazioni di integrazione siano applicate.
Programmare una riunione
Per programmare una riunione Zoom da Google Calendar, aprire Google Calendar e fare clic sulla fascia oraria desiderata. Aggiungere il titolo della riunione, i partecipanti e altri dettagli.
Fare clic su "Aggiungi conferenza" e selezionare "Riunione Zoom". L'integrazione genererà automaticamente un link alla riunione Zoom e lo aggiungerà all'evento.
Compilare tutti i dettagli aggiuntivi dell'evento e inviare gli inviti ai partecipanti. Il link alla riunione Zoom sarà incluso nell'invito all'evento.
Integrando Zoom con Google Calendar, avrete tutte le informazioni sulle riunioni virtuali comodamente accessibili in un unico posto.
Questo approccio semplificato consente di risparmiare tempo e di ridurre le probabilità di conflitti di programmazione. Inoltre, grazie alla possibilità di partecipare alle riunioni direttamente dal vostro calendario, potrete immergervi nella collaborazione senza problemi.