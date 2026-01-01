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कैसे करें

ज़ूम को गूगल कैलेंडर के साथ कैसे एकीकृत करें

पढ़ने का समय: 3 मिनट

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

Zoom and Google Calendar

यदि आप वर्चुअल मीटिंग्स के लिए ज़ूम का बार-बार उपयोग करते हैं और गूगल कैलेंडर शेड्यूलिंग के लिए, क्या आप जानते हैं कि दोनों को एकीकृत करने से आपकी शेड्यूलिंग प्रक्रिया सुगम हो सकती है?

यहाँ इसे करने का चरण-दर-चरण मार्गदर्शन है।

एक मुफ़्त Doodle खाते से मिनटों में अपनी अगली वर्चुअल मीटिंग सेट करें।

अपने ज़ूम खाते में पहुँचें

अपने ज़ूम खाते में लॉग इन करें।

ऊपर दाएँ कोने में अपनी प्रोफ़ाइल तस्वीर पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से "Settings" चुनें।

"Calendar & Contacts" अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें और "Google Calendar" विकल्प को सक्षम करें।

आपसे अपने Google खाते में साइन इन करने और आवश्यक अनुमतियाँ देने के लिए कहा जाएगा।

ज़ूम को आपके गूगल कैलेंडर तक पहुँचने की अनुमति देने के लिए "Authorize" पर क्लिक करें।

गूगल कैलेंडर कॉन्फ़िगर करना

एक बार अधिकृत हो जाने पर, आप कैलेंडर का उपयोग, इवेंट रिमाइंडर और इवेंट विवरण जैसी सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए "Save" पर क्लिक करें कि आपकी इंटीग्रेशन सेटिंग्स लागू हो गई हैं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

बैठक निर्धारित करें

Google Calendar से Zoom मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, Google Calendar खोलें और इच्छित समय स्लॉट पर क्लिक करें। मीटिंग का शीर्षक, प्रतिभागी और अन्य विवरण जोड़ें।

"Add conferencing" पर क्लिक करें और "Zoom Meeting." चुनें। यह एकीकरण स्वचालित रूप से एक Zoom मीटिंग लिंक उत्पन्न करेगा और उसे इवेंट में जोड़ देगा।

किसी भी अतिरिक्त कार्यक्रम विवरण भरें और प्रतिभागियों को निमंत्रण भेजें। ज़ूम मीटिंग लिंक कार्यक्रम के निमंत्रण में शामिल किया जाएगा।

ज़ूम को गूगल कैलेंडर के साथ एकीकृत करके, आपकी सभी वर्चुअल मीटिंग की जानकारी एक ही जगह पर आसानी से उपलब्ध होगी।

यह सुव्यवस्थित तरीका आपको समय बचाने और अनुसूची टकराव की संभावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही, अपने कैलेंडर से सीधे बैठकों में शामिल होने की सुविधा के साथ, आप सहजता से सहयोग में जुड़ सकते हैं।

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