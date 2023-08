Como integrar o Zoom ao Google Agenda

Se você é um usuário frequente do Zoom para reuniões virtuais e do Google Calendar para agendamento, sabia que a integração dos dois pode agilizar seu processo de agendamento?

Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso.

Criar uma reunião Configure sua próxima reunião virtual em minutos com uma conta gratuita do Doodle

Acesse sua conta do Zoom

Efetue login em sua conta Zoom.

Clique na foto do seu perfil no canto superior direito e selecione "Configurações" no menu suspenso.

Role para baixo até a seção "Calendar & Contacts" e ative a opção "Google Calendar".

Será solicitado que você faça login na sua conta do Google e conceda as permissões necessárias.

Clique em "Authorize" (Autorizar) para permitir que o Zoom acesse seu Google Agenda.

Configurando o Google Agenda

Uma vez autorizado, você pode personalizar configurações como o calendário a ser usado, lembretes de eventos e descrição do evento.

Clique em "Save" (Salvar) para garantir que suas configurações de integração sejam aplicadas.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Agendar uma reunião

Para agendar uma reunião Zoom a partir do Google Agenda, abra o Google Agenda e clique no intervalo de tempo desejado. Adicione o título da reunião, os participantes e outros detalhes.

Clique em "Adicionar conferência" e selecione "Reunião do Zoom". A integração gerará automaticamente um link de reunião do Zoom e o adicionará ao evento.

Preencha todos os detalhes adicionais do evento e envie convites aos participantes. O link da reunião do Zoom será incluído no convite do evento.

Ao integrar o Zoom ao Google Agenda, você terá todas as informações da sua reunião virtual convenientemente acessíveis em um só lugar.

Essa abordagem simplificada pode ajudá-lo a economizar tempo e reduzir as chances de conflitos de agendamento. Além disso, com a capacidade de participar de reuniões diretamente do seu calendário, você pode mergulhar na colaboração sem problemas.