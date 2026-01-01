Como integrar o Zoom ao Google Agenda

Se você é um usuário frequente do Zoom para reuniões virtuais e do Google Calendar para agendamento, sabia que a integração dos dois pode agilizar seu processo de agendamento?

Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso.

Acesse sua conta do Zoom

Efetue login em sua conta Zoom.

Clique na foto do seu perfil no canto superior direito e selecione "Configurações" no menu suspenso.

Role para baixo até a seção "Calendar & Contacts" e ative a opção "Google Calendar".

Será solicitado que você faça login na sua conta do Google e conceda as permissões necessárias.

Clique em "Authorize" (Autorizar) para permitir que o Zoom acesse seu Google Agenda.

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Configurando o Google Agenda

Uma vez autorizado, você pode personalizar configurações como o calendário a ser usado, lembretes de eventos e descrição do evento.

Clique em "Save" (Salvar) para garantir que suas configurações de integração sejam aplicadas.

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Agendar uma reunião

Para agendar uma reunião Zoom a partir do Google Agenda, abra o Google Agenda e clique no intervalo de tempo desejado. Adicione o título da reunião, os participantes e outros detalhes.

Clique em "Adicionar conferência" e selecione "Reunião do Zoom". A integração gerará automaticamente um link de reunião do Zoom e o adicionará ao evento.

Preencha todos os detalhes adicionais do evento e envie convites aos participantes. O link da reunião do Zoom será incluído no convite do evento.

Ao integrar o Zoom ao Google Agenda, você terá todas as informações da sua reunião virtual convenientemente acessíveis em um só lugar.

Essa abordagem simplificada pode ajudá-lo a economizar tempo e reduzir as chances de conflitos de agendamento. Além disso, com a capacidade de participar de reuniões diretamente do seu calendário, você pode mergulhar na colaboração sem problemas.