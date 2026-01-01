Jak zintegrować GoToMeeting z Kalendarzem Google

Wydajność i organizacja to klucz do skutecznego zarządzania czasem.

Jeśli często korzystasz z GoToMeeting do prowadzenia wirtualnych spotkań i polegasz na Kalendarz Google Aby zaplanować swój dzień, oto jak połączyć te dwie rzeczy.

Krok 1: Otwórz Kalendarz Google

Zacznij od otwarcia Kalendarza Google. Możesz to zrobić na komputerze, smartfonie lub tablecie, ponieważ procedura jest taka sama na wszystkich urządzeniach.

Krok 2: Utwórz nowe wydarzenie

Kliknij datę i godzinę, na którą chcesz zaplanować sesję GoToMeeting. Wybierz opcję „Utwórz” lub „Dodaj”, aby utworzyć nowe wydarzenie.

Krok 3: Ustal szczegóły spotkania

W oknie tworzenia wydarzenia wprowadź szczegóły spotkania. Obejmują one tytuł spotkania, datę, godzinę i czas trwania. Możesz również dodać opis oraz ewentualne dodatkowe uwagi.

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Krok 4: Dodaj integrację z GoToMeeting

Znajdź pole „Lokalizacja” lub „Lokalizacja/Konferencje” i kliknij je. Z dostępnych opcji wybierz GoToMeeting.

Może pojawić się prośba o zalogowanie się na konto GoToMeeting lub o połączenie konta GoToMeeting, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Krok 5: Zapisz wydarzenie

Po dodaniu integracji z GoToMeeting zapisz wydarzenie.

Twoje wydarzenie w Kalendarzu Google będzie teraz zawierało link lub przycisk, dzięki któremu w odpowiednim momencie będziesz mógł łatwo dołączyć do sesji GoToMeeting.

Krok 6: Dołącz do spotkania

Gdy nadejdzie pora wirtualnego spotkania, wystarczy otworzyć Kalendarz Google, znaleźć zaplanowane wydarzenie i kliknąć podany link lub przycisk GoToMeeting, aby dołączyć do spotkania.