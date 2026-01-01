Jak zintegrować GoToMeeting z Kalendarzem Google
Nie jest wymagana karta kredytowa.
Wydajność i organizacja to klucz do skutecznego zarządzania czasem.
Jeśli często korzystasz z GoToMeeting do prowadzenia wirtualnych spotkań i polegasz na Kalendarz Google Aby zaplanować swój dzień, oto jak połączyć te dwie rzeczy.
Krok 1: Otwórz Kalendarz Google
Zacznij od otwarcia Kalendarza Google. Możesz to zrobić na komputerze, smartfonie lub tablecie, ponieważ procedura jest taka sama na wszystkich urządzeniach.
Krok 2: Utwórz nowe wydarzenie
Kliknij datę i godzinę, na którą chcesz zaplanować sesję GoToMeeting. Wybierz opcję „Utwórz” lub „Dodaj”, aby utworzyć nowe wydarzenie.
Krok 3: Ustal szczegóły spotkania
W oknie tworzenia wydarzenia wprowadź szczegóły spotkania. Obejmują one tytuł spotkania, datę, godzinę i czas trwania. Możesz również dodać opis oraz ewentualne dodatkowe uwagi.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Krok 4: Dodaj integrację z GoToMeeting
Znajdź pole „Lokalizacja” lub „Lokalizacja/Konferencje” i kliknij je. Z dostępnych opcji wybierz GoToMeeting.
Może pojawić się prośba o zalogowanie się na konto GoToMeeting lub o połączenie konta GoToMeeting, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Krok 5: Zapisz wydarzenie
Po dodaniu integracji z GoToMeeting zapisz wydarzenie.
Twoje wydarzenie w Kalendarzu Google będzie teraz zawierało link lub przycisk, dzięki któremu w odpowiednim momencie będziesz mógł łatwo dołączyć do sesji GoToMeeting.
Krok 6: Dołącz do spotkania
Gdy nadejdzie pora wirtualnego spotkania, wystarczy otworzyć Kalendarz Google, znaleźć zaplanowane wydarzenie i kliknąć podany link lub przycisk GoToMeeting, aby dołączyć do spotkania.