Comment intégrer GoToMeeting à Google Calendar ?

L'efficacité et l'organisation sont les clés d'une bonne gestion du temps.

Si vous utilisez fréquemment GoToMeeting pour des réunions virtuelles et que vous utilisez Google Calendar pour planifier votre journée, voici comment intégrer les deux.

Étape 1 : Ouvrez votre agenda Google

Commencez par ouvrir votre Google Agenda. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, car le processus est le même sur tous les appareils.

Étape 2 : Créer un nouvel événement

Cliquez sur la date et l'heure auxquelles vous souhaitez planifier une session GoToMeeting. Sélectionnez "Créer" ou "Ajouter" pour lancer un nouvel événement.

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Étape 3 : Définir les détails de la réunion

Dans la fenêtre de création de l'événement, entrez les détails de la réunion. Il s'agit du titre de la réunion, de la date, de l'heure et de la durée. Vous pouvez également ajouter une description et des notes supplémentaires.

Étape 4 : Ajouter l'intégration GoToMeeting

Recherchez le champ "Emplacement" ou "Emplacement/Conférence" et cliquez dessus. Dans les options proposées, choisissez GoToMeeting.

Vous serez peut-être invité à vous connecter à votre compte GoToMeeting ou à lier votre compte GoToMeeting si vous ne l'avez pas encore fait.

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Étape 5 : Enregistrer l'événement

Une fois que vous avez ajouté l'intégration de GoToMeeting, enregistrez l'événement.

Votre événement Google Calendar comprendra désormais un lien ou un bouton qui vous permettra de rejoindre facilement la session GoToMeeting le moment venu.

Étape 6 : Participer à la réunion

Lorsque l'heure de la réunion virtuelle arrive, il vous suffit d'ouvrir votre agenda Google, de repérer l'événement programmé et de cliquer sur le lien ou le bouton GoToMeeting fourni pour participer à la réunion.