GoToMeeting को Google कैलेंडर के साथ कैसे एकीकृत करें

कुशलता और संगठन सफल समय प्रबंधन की कुंजी हैं।

यदि आप अक्सर वर्चुअल मीटिंग्स के लिए GoToMeeting का उपयोग करते हैं और उस पर निर्भर हैं गूगल कैलेंडर अपने दिन को व्यवस्थित करने के लिए, दोनों को एक साथ मिलाने का तरीका यहाँ बताया गया है।

चरण 1: अपना गूगल कैलेंडर खोलें

सबसे पहले अपना Google कैलेंडर खोलें। आप इसे अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट पर खोल सकते हैं, क्योंकि सभी डिवाइसों पर प्रक्रिया एक जैसी होती है।

चरण 2: एक नया इवेंट बनाएँ

उस तारीख और समय पर क्लिक करें जब आप GoToMeeting सत्र शेड्यूल करना चाहते हैं। नया इवेंट शुरू करने के लिए "Create" या "Add" चुनें।

चरण 3: बैठक का विवरण सेट करें

इवेंट निर्माण विंडो में बैठक का विवरण दर्ज करें। इसमें बैठक का शीर्षक, तिथि, समय और अवधि शामिल हैं। आप एक विवरण और कोई अतिरिक्त नोट्स भी जोड़ सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

चरण 4: GoToMeeting एकीकरण जोड़ें

"Location" या "Location/Conferencing" फ़ील्ड खोजें और उस पर क्लिक करें। दिए गए विकल्पों में से GoToMeeting चुनें।

यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो आपको अपने GoToMeeting खाते में साइन इन करने या अपने GoToMeeting खाते को लिंक करने के लिए कहा जा सकता है।

चरण 5: इवेंट सहेजें

एक बार जब आपने GoToMeeting एकीकरण जोड़ लिया है, तो इवेंट सहेजें।

आपके Google कैलेंडर इवेंट में अब एक लिंक या बटन शामिल होगा, जो समय आने पर आपको आसानी से GoToMeeting सत्र में शामिल होने की सुविधा देगा।

चरण 6: बैठक में शामिल हों

जब आपकी वर्चुअल मीटिंग का समय हो, तो बस अपना Google कैलेंडर खोलें, निर्धारित इवेंट ढूंढें, और मीटिंग में शामिल होने के लिए दिए गए GoToMeeting लिंक या बटन पर क्लिक करें।