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Så här gör du

Så här integrerar du GoToMeeting med Google Kalender

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Inget kreditkort krävs.

Freelancer with coffee

Effektivitet och organisation är nyckeln till en framgångsrik tidshantering.

Om du ofta använder GoToMeeting för virtuella möten och förlitar dig på Google Kalender Om du vill planera din dag – så här gör du för att kombinera de båda.

Steg 1: Öppna din Google Kalender

Börja med att öppna din Google Kalender. Du kan göra detta på din dator, smartphone eller surfplatta, eftersom proceduren är densamma på alla enheter.

Steg 2: Skapa ett nytt evenemang

Klicka på det datum och den tidpunkt då du vill boka ett GoToMeeting-möte. Välj ”Skapa” eller ”Lägg till” för att starta ett nytt evenemang.

Steg 3: Ange mötesuppgifter

Ange mötesuppgifterna i fönstret för att skapa ett evenemang. Detta omfattar mötets titel, datum, tid och varaktighet. Du kan också lägga till en beskrivning och eventuella ytterligare anteckningar.

Inget kreditkort krävs

Steg 4: Lägg till GoToMeeting-integration

Leta reda på fältet ”Plats” eller ”Plats/Konferens” och klicka på det. Välj GoToMeeting bland de alternativ som visas.

Du kan bli ombedd att logga in på ditt GoToMeeting-konto eller koppla ihop ditt GoToMeeting-konto om du inte redan har gjort det.

Steg 5: Spara evenemanget

När du har lagt till GoToMeeting-integrationen ska du spara evenemanget.

I ditt evenemang i Google Kalender kommer det nu att finnas en länk eller knapp som gör att du enkelt kan ansluta dig till GoToMeeting-mötet när det är dags.

Steg 6: Delta i mötet

När det är dags för ditt virtuella möte öppnar du helt enkelt din Google Kalender, letar upp det schemalagda mötet och klickar på den angivna GoToMeeting-länken eller -knappen för att delta i mötet.

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