Como integrar o GoToMeeting ao Google Agenda

A eficiência e a organização são fundamentais para o gerenciamento bem-sucedido do tempo.

Se você usa com frequência o GoToMeeting para reuniões virtuais e conta com o Google Calendar para programar seu dia, veja como integrar os dois.

Etapa 1: abra seu Google Agenda

Comece abrindo o Google Agenda. Você pode fazer isso em seu computador, smartphone ou tablet, pois o processo é consistente em todos os dispositivos.

Etapa 2: Criar um novo evento

Clique na data e na hora em que você deseja agendar uma sessão do GoToMeeting. Selecione "Create" (Criar) ou "Add" (Adicionar) para iniciar um novo evento.

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Etapa 3: Definir detalhes da reunião

Na janela de criação do evento, insira os detalhes da reunião. Isso inclui o título, a data, a hora e a duração da reunião. Você também pode adicionar uma descrição e quaisquer notas adicionais.

Etapa 4: adicionar integração com o GoToMeeting

Procure o campo "Location" (Local) ou "Location/Conferencing" (Local/Conferência) e clique nele. Nas opções fornecidas, escolha GoToMeeting.

Poderá ser solicitado que você faça login na sua conta do GoToMeeting ou vincule sua conta do GoToMeeting, caso ainda não o tenha feito.

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Etapa 5: Salvar o evento

Depois de adicionar a integração com o GoToMeeting, salve o evento.

Seu evento do Google Agenda agora incluirá um link ou botão que permitirá que você participe facilmente da sessão do GoToMeeting quando chegar a hora.

Etapa 6: participar da reunião

Quando chegar a hora da reunião virtual, basta abrir o Google Agenda, localizar o evento programado e clicar no link ou botão do GoToMeeting fornecido para participar da reunião.