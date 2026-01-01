Integration von GoToMeeting mit Google Kalender

Effizienz und Organisation sind der Schlüssel zu einem erfolgreichen Zeitmanagement.

Wenn Sie häufig GoToMeeting für virtuelle Meetings nutzen und Ihren Tag mit Google Calendar planen, erfahren Sie hier, wie Sie beides integrieren können.

Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Google-Kalender.

Öffnen Sie zunächst Ihren Google-Kalender. Sie können dies auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet tun, da der Vorgang auf allen Geräten gleich ist.

Schritt 2: Erstellen Sie ein neues Ereignis

Klicken Sie auf das Datum und die Uhrzeit, für die Sie eine GoToMeeting-Sitzung planen möchten. Wählen Sie "Erstellen" oder "Hinzufügen", um ein neues Ereignis zu initiieren.

Ein Doodle erstellen

Schritt 3: Besprechungsdetails festlegen

Geben Sie im Fenster zur Erstellung der Veranstaltung die Besprechungsdetails ein. Dazu gehören der Titel der Besprechung, das Datum, die Uhrzeit und die Dauer. Sie können auch eine Beschreibung und zusätzliche Notizen hinzufügen.

Schritt 4: GoToMeeting-Integration hinzufügen

Suchen Sie das Feld "Location" oder "Location/Conferencing" und klicken Sie darauf. Wählen Sie in den angebotenen Optionen GoToMeeting.

Sie werden möglicherweise aufgefordert, sich bei Ihrem GoToMeeting-Konto anzumelden oder Ihr GoToMeeting-Konto zu verknüpfen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Ein Doodle erstellen

Schritt 5: Speichern Sie die Veranstaltung

Sobald Sie die GoToMeeting-Integration hinzugefügt haben, speichern Sie die Veranstaltung.

Ihr Google-Kalender-Ereignis enthält nun einen Link oder eine Schaltfläche, über die Sie zu gegebener Zeit einfach an der GoToMeeting-Sitzung teilnehmen können.

Schritt 6: An der Besprechung teilnehmen

Wenn es Zeit für Ihr virtuelles Meeting ist, öffnen Sie einfach Ihren Google-Kalender, suchen Sie das geplante Ereignis und klicken Sie auf den bereitgestellten GoToMeeting-Link oder die Schaltfläche, um dem Meeting beizutreten.