Come integrare GoToMeeting con Google Calendar

L'efficienza e l'organizzazione sono fondamentali per una gestione efficace del tempo.

Se utilizzate spesso GoToMeeting per le riunioni virtuali e vi affidate a Google Calendar per programmare la vostra giornata, ecco come integrare le due cose.

Fase 1: aprire il calendario di Google

Iniziate aprendo il vostro calendario di Google. È possibile farlo dal computer, dallo smartphone o dal tablet, poiché il processo è coerente con tutti i dispositivi.

Fase 2: Creare un nuovo evento

Fare clic sulla data e sull'ora in cui si desidera programmare una sessione di GoToMeeting. Selezionare "Crea" o "Aggiungi" per avviare un nuovo evento.

Fase 3: Impostare i dettagli della riunione

Nella finestra di creazione dell'evento, inserire i dettagli della riunione. Questi includono il titolo della riunione, la data, l'ora e la durata. È inoltre possibile aggiungere una descrizione ed eventuali note aggiuntive.

Fase 4: Aggiungere l'integrazione di GoToMeeting

Cercare il campo "Location" o "Location/Conferencing" e fare clic su di esso. Nelle opzioni disponibili, scegliere GoToMeeting.

Potrebbe essere richiesto di accedere al proprio account GoToMeeting o di collegare l'account GoToMeeting, se non lo si è già fatto.

Fase 5: salvare l'evento

Una volta aggiunta l'integrazione GoToMeeting, salvare l'evento.

L'evento di Google Calendar includerà ora un link o un pulsante che consentirà di partecipare facilmente alla sessione GoToMeeting quando sarà il momento.

Fase 6: Partecipare alla riunione

Quando è il momento della riunione virtuale, è sufficiente aprire il calendario di Google, individuare l'evento programmato e fare clic sul collegamento o sul pulsante GoToMeeting fornito per partecipare alla riunione.