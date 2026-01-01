Come integrare GoToMeeting con Google Calendar
L'efficienza e l'organizzazione sono fondamentali per una gestione efficace del tempo.
Se utilizzate spesso GoToMeeting per le riunioni virtuali e vi affidate a Google Calendar per programmare la vostra giornata, ecco come integrare le due cose.
Fase 1: aprire il calendario di Google
Iniziate aprendo il vostro calendario di Google. È possibile farlo dal computer, dallo smartphone o dal tablet, poiché il processo è coerente con tutti i dispositivi.
Fase 2: Creare un nuovo evento
Fare clic sulla data e sull'ora in cui si desidera programmare una sessione di GoToMeeting. Selezionare "Crea" o "Aggiungi" per avviare un nuovo evento.
Fase 3: Impostare i dettagli della riunione
Nella finestra di creazione dell'evento, inserire i dettagli della riunione. Questi includono il titolo della riunione, la data, l'ora e la durata. È inoltre possibile aggiungere una descrizione ed eventuali note aggiuntive.
Fase 4: Aggiungere l'integrazione di GoToMeeting
Cercare il campo "Location" o "Location/Conferencing" e fare clic su di esso. Nelle opzioni disponibili, scegliere GoToMeeting.
Potrebbe essere richiesto di accedere al proprio account GoToMeeting o di collegare l'account GoToMeeting, se non lo si è già fatto.
Fase 5: salvare l'evento
Una volta aggiunta l'integrazione GoToMeeting, salvare l'evento.
L'evento di Google Calendar includerà ora un link o un pulsante che consentirà di partecipare facilmente alla sessione GoToMeeting quando sarà il momento.
Fase 6: Partecipare alla riunione
Quando è il momento della riunione virtuale, è sufficiente aprire il calendario di Google, individuare l'evento programmato e fare clic sul collegamento o sul pulsante GoToMeeting fornito per partecipare alla riunione.