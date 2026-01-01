Cómo integrar GoToMeeting con Google Calendar
La eficacia y la organización son claves para gestionar el tiempo con éxito.
Si utilizas con frecuencia GoToMeeting para reuniones virtuales y confías en Google Calendar para programar tu día, aquí te explicamos cómo integrar ambos.
Paso 1: Abra su calendario de Google
Comience por abrir su calendario de Google. Puedes hacerlo en tu ordenador, smartphone o tablet, ya que el proceso es consistente en todos los dispositivos.
Paso 2: Crear un nuevo evento
Haga clic en la fecha y hora en la que desea programar una sesión de GoToMeeting. Seleccione "Crear" o "Añadir" para iniciar un nuevo evento.
Paso 3: Establecer los detalles de la reunión
En la ventana de creación del evento, introduzca los detalles de la reunión. Esto incluye el título de la reunión, la fecha, la hora y la duración. También puede añadir una descripción y notas adicionales.
Paso 4: Añadir integración con GoToMeeting
Busque el campo "Ubicación" o "Ubicación/Conferencia" y haga clic en él. En las opciones proporcionadas, elija GoToMeeting.
Es posible que se le pida que inicie sesión en su cuenta de GoToMeeting o que vincule su cuenta de GoToMeeting si aún no lo ha hecho.
Paso 5: Guardar el evento
Una vez que haya añadido la integración de GoToMeeting, guarde el evento.
Su evento de Google Calendar incluirá ahora un enlace o botón que le permitirá unirse fácilmente a la sesión de GoToMeeting cuando llegue el momento.
Paso 6: Unirse a la reunión
Cuando llegue el momento de la reunión virtual, sólo tienes que abrir Google Calendar, localizar el evento programado y hacer clic en el enlace o botón de GoToMeeting para unirte a la reunión.