Ir al contenido principal
Guías prácticas

Cómo integrar GoToMeeting con Google Calendar

Tiempo de lectura: 2 minutos
Freelancer with coffee

La eficacia y la organización son claves para gestionar el tiempo con éxito.

Si utilizas con frecuencia GoToMeeting para reuniones virtuales y confías en Google Calendar para programar tu día, aquí te explicamos cómo integrar ambos.

Paso 1: Abra su calendario de Google

Comience por abrir su calendario de Google. Puedes hacerlo en tu ordenador, smartphone o tablet, ya que el proceso es consistente en todos los dispositivos.

Paso 2: Crear un nuevo evento

Haga clic en la fecha y hora en la que desea programar una sesión de GoToMeeting. Seleccione "Crear" o "Añadir" para iniciar un nuevo evento.

Paso 3: Establecer los detalles de la reunión

En la ventana de creación del evento, introduzca los detalles de la reunión. Esto incluye el título de la reunión, la fecha, la hora y la duración. También puede añadir una descripción y notas adicionales.

Paso 4: Añadir integración con GoToMeeting

Busque el campo "Ubicación" o "Ubicación/Conferencia" y haga clic en él. En las opciones proporcionadas, elija GoToMeeting.

Es posible que se le pida que inicie sesión en su cuenta de GoToMeeting o que vincule su cuenta de GoToMeeting si aún no lo ha hecho.

Paso 5: Guardar el evento

Una vez que haya añadido la integración de GoToMeeting, guarde el evento.

Su evento de Google Calendar incluirá ahora un enlace o botón que le permitirá unirse fácilmente a la sesión de GoToMeeting cuando llegue el momento.

Paso 6: Unirse a la reunión

Cuando llegue el momento de la reunión virtual, sólo tienes que abrir Google Calendar, localizar el evento programado y hacer clic en el enlace o botón de GoToMeeting para unirte a la reunión.

Comparte este artículo

Artículo relacionado

Calendar dark green graphic
Planificación

Conecta tu calendario online con Doodle

Leer el artículo
Man in blue shirt (calendar) Graphic
Planificación

Sé dueño de tu día programando con Doodle y Google

Leer el artículo
Group casual
Planificación

La eficacia de Doodle para realizar encuestas online

Leer el artículo

Resuelve la ecuación de planificación con Doodle