Cómo integrar GoToMeeting con Google Calendar

La eficacia y la organización son claves para gestionar el tiempo con éxito.

Si utilizas con frecuencia GoToMeeting para reuniones virtuales y confías en Google Calendar para programar tu día, aquí te explicamos cómo integrar ambos.

Paso 1: Abra su calendario de Google

Comience por abrir su calendario de Google. Puedes hacerlo en tu ordenador, smartphone o tablet, ya que el proceso es consistente en todos los dispositivos.

Paso 2: Crear un nuevo evento

Haga clic en la fecha y hora en la que desea programar una sesión de GoToMeeting. Seleccione "Crear" o "Añadir" para iniciar un nuevo evento.

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Paso 3: Establecer los detalles de la reunión

En la ventana de creación del evento, introduzca los detalles de la reunión. Esto incluye el título de la reunión, la fecha, la hora y la duración. También puede añadir una descripción y notas adicionales.

Paso 4: Añadir integración con GoToMeeting

Busque el campo "Ubicación" o "Ubicación/Conferencia" y haga clic en él. En las opciones proporcionadas, elija GoToMeeting.

Es posible que se le pida que inicie sesión en su cuenta de GoToMeeting o que vincule su cuenta de GoToMeeting si aún no lo ha hecho.

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Paso 5: Guardar el evento

Una vez que haya añadido la integración de GoToMeeting, guarde el evento.

Su evento de Google Calendar incluirá ahora un enlace o botón que le permitirá unirse fácilmente a la sesión de GoToMeeting cuando llegue el momento.

Paso 6: Unirse a la reunión

Cuando llegue el momento de la reunión virtual, sólo tienes que abrir Google Calendar, localizar el evento programado y hacer clic en el enlace o botón de GoToMeeting para unirte a la reunión.