Sådan integrerer du GoToMeeting med Google Kalender

Effektivitet og organisering er nøglen til succesfuld tidsstyring.

Hvis du ofte bruger GoToMeeting til virtuelle møder og er afhængig af Google Calendar til at planlægge din dag, kan du her se, hvordan du integrerer de to.

Trin 1: Åbn din Google Kalender

Begynd med at åbne din Google Kalender. Du kan gøre det på din computer, smartphone eller tablet, da processen er den samme på alle enheder.

Trin 2: Opret en ny begivenhed

Klik på den dato og det tidspunkt, hvor du ønsker at planlægge en GoToMeeting-session. Vælg "Opret" eller "Tilføj" for at starte en ny begivenhed.

Trin 3: Indstil mødedetaljer

I vinduet til oprettelse af begivenheden skal du indtaste mødedetaljerne. Dette inkluderer mødets titel, dato, tidspunkt og varighed. Du kan også tilføje en beskrivelse og eventuelle yderligere noter.

Trin 4: Tilføj integration af GoToMeeting

Se efter feltet "Location" eller "Location/Conferencing", og klik på det. Vælg GoToMeeting i de angivne muligheder.

Du kan blive bedt om at logge ind på din GoToMeeting-konto eller linke din GoToMeeting-konto, hvis du ikke allerede har gjort det.

Trin 5: Gem begivenheden

Når du har tilføjet GoToMeeting-integrationen, skal du gemme begivenheden.

Din Google Kalender-begivenhed vil nu indeholde et link eller en knap, der gør det nemt at deltage i GoToMeeting-sessionen, når tiden er inde.

Trin 6: Deltag i mødet

Når det er tid til dit virtuelle møde, skal du blot åbne din Google Kalender, finde den planlagte begivenhed og klikke på det medfølgende GoToMeeting-link eller -knap for at deltage i mødet.