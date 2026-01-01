Jak utworzyć wydarzenie w aplikacji Apple Invites

Na rynku pojawiło się nowe narzędzie do planowania wydarzeń, stworzone specjalnie dla użytkowników Apple. Aplikacja Apple Invites pozwala wysyłać zaproszenia, śledzić potwierdzenia udziału, a nawet nadać wydarzeniu odpowiedni klimat dzięki udostępnianym zdjęciom i playlistom — wszystko w jednym miejscu.

Oto jak zacząć.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Ale najpierw: jaka jest różnica między aplikacją „Kalendarz” firmy Apple a aplikacją „Zaproszenia” firmy Apple?

Aplikacje „Kalendarz Apple” i „Apple Invites” pozwalają planować wydarzenia, ale różnią się od siebie. Kalendarz Apple działa jak każdy inny kalendarz internetowy — można w nim tworzyć wydarzenia oraz wysyłać i odbierać zaproszenia. Z kolei aplikacja Apple Invites została stworzona z myślą o bardziej interaktywnym planowaniu. Pozwala śledzić potwierdzenia udziału, wysyłać aktualizacje oraz nadać wydarzeniom osobisty charakter dzięki tłem, udostępnionym albumom i playlistom.

Pobierz aplikację Apple Invites lub skorzystaj z usługi iCloud

Aplikacja „Apple Invites” nie jest preinstalowana, więc trzeba ją pobrać z App Store. Wyszukaj „Apple Invites”, pobierz aplikację i zaloguj się przy użyciu swojego Apple ID.

Możesz również tworzyć wydarzenia w usłudze Apple Invite i zarządzać nimi za pośrednictwem swojego konta iCloud w przeglądarce internetowej, co ułatwia zarządzanie nimi z dowolnego urządzenia Apple.

Zorganizuj swoje wydarzenie

Po uruchomieniu aplikacji naciśnij przycisk „+”, aby utworzyć nowe wydarzenie. Wpisz nazwę wydarzenia, wybierz datę i godzinę oraz, w razie potrzeby, dodaj lokalizację.

Teraz zaczyna się najfajniejsza część. Możesz wybrać tło pasujące do okazji, edytować opis wydarzenia i nazwę gospodarza, a nawet utworzyć wspólny album, do którego goście będą mogli dodawać swoje zdjęcia. Możesz też dodać wspólną playlistę, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać utwory jeszcze przed rozpoczęciem imprezy.

Zaproś swoich gości

Gdy będziesz zadowolony z ustawień wydarzenia, możesz wysłać zaproszenie za pomocą publicznego linku lub wprowadzić adresy e-mail lub identyfikatory Apple ID swoich gości, a oni otrzymają zaproszenie pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem aplikacji Apple Invites. Zobaczysz, kto potwierdził udział, kto go odrzucił, a kto jeszcze nie odpowiedział.

Zarządzaj rezerwacjami i listami gości

Dzięki Apple Invites możesz śledzić odpowiedzi w czasie rzeczywistym i wysyłać aktualizacje, jeśli coś się zmieni. Goście otrzymają powiadomienia, dzięki czemu nikt nie przegapi żadnego szczegółu.

Jako gospodarz możesz również dodawać i usuwać gości, zezwalać im na zapraszanie innych osób, ponownie wysyłać link z zaproszeniem oraz w razie potrzeby odrzucać zaproszenia gości.

Zanim wyślesz zaproszenie, sprawdź, kiedy jest na to najlepszy moment

Aplikacja „Apple Invites” świetnie nadaje się do ustalania szczegółów wydarzenia, ale co zrobić, jeśli nie wiesz jeszcze, kiedy wszyscy mają czas? Zamiast wymieniać się wiadomościami tekstowymi, możesz skorzystać z funkcji „Group Poll”, aby najpierw ustalić najlepszy termin.

Dzięki Doodle możesz szybko utworzyć ankietę z różnymi opcjami terminów, udostępnić ją swoim gościom i pozwolić im zagłosować na ten, który najbardziej im odpowiada. Po zebraniu głosów możesz wybrać najlepszy termin i bez obaw wysłać zaproszenie przez Apple Invite.

Korzystając jednocześnie z aplikacji Doodle i Apple Invites, sprawisz, że planowanie wydarzeń stanie się dziecinnie proste — od wyboru terminu po wysłanie pięknie zaprojektowanego zaproszenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, rodzinę czy rozrywkę, narzędzia te pomogą Ci skoordynować działania wszystkich uczestników bez zbędnego stresu.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa aplikacja „Apple Invites” i czym różni się od aplikacji „Kalendarz Apple”? Zapoznaj się z naszym innym artykułem „Czym są zaproszenia Apple?”.