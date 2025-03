Sådan opretter du en begivenhed i Apple Invites

Der er et nyt værktøj i byen til planlægning af arrangementer, og det er lavet kun til Apple-brugere. Med Apple Invites kan du sende invitationer, holde styr på RSVP'er og endda sætte stemningen med delte fotos og playlister - alt sammen på ét sted.

Se her, hvordan du kommer i gang.

Men først, hvad er forskellen på Apple Calendar og Apple Invites?

Med Apple Kalender og Apple Invites kan du planlægge begivenheder, men de er forskellige. Apple Kalender er som enhver anden onlinekalender - du indstiller en begivenhed og sender og modtager kalenderinvitationer. På den anden side er Apple Invites skabt til mere interaktiv planlægning. Du kan holde styr på RSVP'er, sende opdateringer og tilføje et personligt præg med baggrunde, delte album og afspilningslister.

Download Apple Invites-appen, eller brug iCloud

Apple Invites er ikke forudinstalleret, så du skal hente den fra App Store. Søg efter "Apple Invites", download den, og log ind med dit Apple-id.

Du kan også oprette og administrere Apple Invite-begivenheder via din iCloud-konto på nettet, hvilket gør det nemt at administrere fra enhver Apple-enhed.

Opsæt din begivenhed

Når du åbner appen, skal du trykke på knappen "+" for at starte en ny begivenhed. Indtast begivenhedens navn, vælg en dato og et klokkeslæt, og tilføj stedet, hvis det er nødvendigt.

Nu kommer den sjove del. Du kan vælge en baggrund, der passer til lejligheden, redigere beskrivelsen af begivenheden og værtsnavnet og endda oprette et fælles album, hvor gæsterne kan uploade deres billeder. Du kan også tilføje en fælles playliste, så alle kan bidrage til musikken, før begivenheden overhovedet starter.

Inviter dine gæster

Når du er tilfreds med din begivenhed, kan du sende din invitation via et offentligt link eller indtaste dine gæsters e-mailadresser eller Apple-id'er, og de vil modtage en invitation via e-mail eller Apple Invites-appen. Du kan se, hvem der er inde og ude, og hvem der ikke har svaret endnu.

Administrer reservationer og gæstelister

Med Apple Invites kan du spore svar i realtid og sende opdateringer, hvis noget ændrer sig. Gæsterne får notifikationer, så ingen går glip af noget.

Som vært kan du også tilføje og fjerne gæster, give dem mulighed for at invitere andre, sende invitationslinket igen og afvise gæster, når det er nødvendigt.

Find det bedste tidspunkt, før du sender en invitation

Apple Invites er fremragende til at fastlåse eventdetaljer, men hvad nu, hvis du ikke ved, hvornår alle har fri? I stedet for at sende sms'er frem og tilbage kan du bruge gruppeafstemninger til at finde det bedste tidspunkt først.

Med Doodle opretter du en hurtig afstemning med forskellige tidspunkter, deler den med dine gæster og lader dem stemme om, hvad der fungerer bedst. Når stemmerne er kommet ind, kan du vælge det bedste tidspunkt og sende en Apple-invitation.

Ved at bruge Doodle og Apple Invites sammen gør du det nemt at planlægge begivenheder - fra at vælge et tidspunkt til at sende en smukt designet invitation. Uanset om det drejer sig om arbejde, familie eller sjov, hjælper disse værktøjer dig med at få alle på samme side uden stress.

Vil du vide mere om, hvordan Apple Invites fungerer, og hvordan det kan sammenlignes med Apple Kalender? Se vores anden artikel "Hvad er Apple Invites?".