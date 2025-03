Come creare un evento in Apple Invites

C'è un nuovo strumento in città per la pianificazione degli eventi, ed è fatto apposta per gli utenti Apple. Con Apple Invites è possibile inviare inviti, tenere traccia dei partecipanti e persino creare l'atmosfera con foto e playlist condivise, il tutto in un unico posto.

Ecco come iniziare.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Ma prima, qual è la differenza tra Calendario Apple e Inviti Apple?

Il Calendario Apple e gli Inviti Apple consentono di programmare eventi, ma sono diversi. Il Calendario Apple è come qualsiasi altro calendario online: si imposta un evento e si inviano e ricevono inviti. Apple Invites, invece, è stato creato per una pianificazione più interattiva. Permette di tenere traccia degli RSVP, di inviare aggiornamenti e di aggiungere un tocco personale con sfondi, album condivisi e playlist.

Scarica l'app Apple Invites o usa iCloud

Apple Invites non è preinstallato, quindi è necessario scaricarlo dall'App Store. Cercate "Apple Invites", scaricatela e accedete con il vostro ID Apple.

È anche possibile creare e gestire gli eventi Apple Invite attraverso il proprio account iCloud sul web, in modo da poterli gestire facilmente da qualsiasi dispositivo Apple.

Impostazione dell'evento

Una volta aperta l'app, toccate il pulsante "+" per iniziare un nuovo evento. Inserite il nome dell'evento, scegliete la data e l'ora e aggiungete il luogo, se necessario.

Poi viene la parte più divertente. È possibile scegliere uno sfondo adatto all'occasione, modificare la descrizione dell'evento e il nome dell'ospite e persino creare un album condiviso dove gli ospiti possono caricare le loro foto. È anche possibile aggiungere una playlist condivisa, in modo che tutti possano contribuire alla musica prima ancora che l'evento abbia inizio.

Invitare gli ospiti

Una volta che siete soddisfatti del vostro evento, potete inviare l'invito tramite un link pubblico o inserire gli indirizzi e-mail o gli ID Apple dei vostri ospiti, che riceveranno un invito via e-mail o tramite l'app Inviti Apple. Potrete vedere chi è entrato e uscito e chi non ha ancora risposto.

Gestire prenotazioni e liste di invitati

Apple Invites vi permette di monitorare le risposte in tempo reale e di inviare aggiornamenti in caso di cambiamenti. Gli ospiti riceveranno notifiche, in modo che nessuno si perda un dettaglio.

In qualità di padrone di casa, potete anche aggiungere e rimuovere ospiti, consentire loro di invitare altri, inviare nuovamente il link dell'invito e rifiutare gli ospiti quando necessario.

Trova il momento migliore per inviare un invito

Apple Invites è eccellente per fissare i dettagli di un evento, ma se non sapete quando tutti sono liberi? Invece di mandare messaggi, potete usare i sondaggi di gruppo per trovare l'orario migliore.

Con Doodle, potete impostare un rapido sondaggio con diverse opzioni di orario, condividerlo con i vostri ospiti e lasciare che votino quello che va meglio. Una volta che i voti sono stati raccolti, potete scegliere l'orario migliore e inviare un invito Apple in tutta tranquillità.

L'utilizzo congiunto di Doodle e Apple Invites semplifica la pianificazione di un evento, dalla scelta dell'orario all'invio di un invito dal design accattivante. Che si tratti di lavoro, famiglia o divertimento, questi strumenti vi aiutano a mettere tutti d'accordo senza stress.

